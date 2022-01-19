Инцидент с Волочковой: версии двух сторон

В столичном аэропорту Шереметьево пришлось вызывать полицейский наряд к самолету, прибывающему с Мальдив. На борту находилась гражданка 46 лет от роду, которая упорно не надевала СИЗ, ругалась с бортпроводниками и вообще нарушала общественный порядок, поскольку находилась в изрядном подпитии. Прибывшие правоохранители опознали в скандалистке балерину Анастасию Волочкову. По данным МВД, Волочкова обругала и полицейских. На нее составили 2 протокола, в том числе и за хулиганство.

Сама Волочкова рассказала РИА Новости, что собирается подать в суд на бортпроводника, вызвавшего полицию. Она оскорблена, ибо на борту пила только сок и кофе, снимала маску исключительно, чтобы попить, а сидела на полу с детьми, потому что уступила место мальчику.

Ранее сообщалось о скандале в самолете, на котором Волочкова со своим спутником прилетела с Мальдивских островов. Уже после посадки члены экипажа предъявили претензии балерине, которая отказывалась надеть маску. На борт вызвали сотрудников полиции, которые проводили звездную пару в отдел. В обществе стражей порядка Анастасия и Сергей провели около пяти часов. Что происходило в отделе полиции – неизвестно, но около четырех утра пара уже ехала домой. В машине Волочкова и ее спутник записали видео и рассказали, что у них все хорошо. Судя по реплике Волочковой, дома ее ждал кальян.