Нилов высказался о череде смертей кинодеятелей

Стало известно о смерти режиссера "Улицы разбитых фонарей" Виктора Бутурлина. Исполнитель одной из главных ролей в сериале Алексей Нилов высказался о смерти сценариста, а также уходе других великих людей.

Актер считает, что кончина Леонида Куравлева, Виктора Мережко и Виктора Бутурлина — это горе и трагедия. Они занимались настоящим кино.

Алексей Нилов хочет сходить в церковь, поставить свечку и почтить память ушедших.

По словам актера, Бутурлин был хорошим человеком, с которым прекрасно работалось. С ним удавалось находить общий язык на одной съемочной площадке, сообщает издание "Подъем".

Виктору Бутурлину было 75 лет. Вся его жизнь была связана с "Ленфильмом".

Зрителю режиссер известен такими работами, как "Прозрачное солнце осени", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила".