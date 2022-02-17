91-летний Иван Краско отправился на реабилитацию

91-летнего актера Ивана Краско госпитализировали в реабилитационный центр Госпиталя для ветеранов войн в Санкт- Петербурге. Народный артист России в августе перенес инсульт и не смог полностью восстановиться. Директор артиста Вячеслав Смородинов рассказал, что это решение обсуждалось вместе с артистом, решили, что Ивану Ивановичу необходимы массаж, капельницы, физкультура. Он пробудет в центре около трех недель. Но уже сейчас показывает улучшение. Перед госпитализацией Краско сдал тест на ковид. ПЦР у артиста отрицательный, передает ТАСС.

Летом артисту стало плохо на даче в Грузино. Его отвезли в больницу с микроинсультом. Но в сентябре уже выписали. Пресс-служба театра имени Комиссаржевской сообщила, что 10 сентября артист принял участие в сборе труппы и вышел на сцену театра, в котором служит уже 55 лет.