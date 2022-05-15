Бритни Спирс не смогла выносить ребенка

Американская поп-звезда Бритни Спирс потеряла ребенка. Она не раз высказывала желание завести общего с Сэмом Асгари ребенка, но беременность получилась только к апрелю, о чем она и сообщила в своей соцсети.

Теперь же она написала, что выносить малыша не удалось, но она будет стараться увеличить количество членов семьи.

У певицы уже есть двое детей от бывшего мужа Кевина Федерлайна. Мальчики живут с отцом – так решил суд из-за психической нестабильности Бритни. Ранее певица не раз говорила о желании родить от Сэма ребенка, но ее родители, оформившие опекунство, жестко контролировали каждый ее шаг, против воли девушки давали ей препараты лития и не давали удалить внутриматочную спираль, не позволявшую забеременеть.

Историю про опеку над Бритни Спирс можно узнать из документального фильма "Бритни Спирс под прицелом", который доступен на медиаплатформе "Смотрим". В собственном расследовании The New York Times журналисты проливают свет на сложные семейные взаимоотношения самой популярной певицы 1990-х и пытаются понять, как получилось, что в какой-то момент звезда потеряла контроль над собственной жизнью.

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