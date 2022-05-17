Во Франции стартует юбилейный Каннский кинофестиваль

На лазурном берегу Франции сегодня открывается 75-й Международный Каннский кинофестиваль. Для участия в программе смотра отобраны 47 фильмов, из них 18 попали в основной конкурс. В том числе: "Преступления будущего" Дэвида Кроненберга, "Тори и Локита" братьев Дарденн, "Треугольник печали" Рубена Эстлунда, "Ностальгия" Марио Мартоне, "Звезды в полдень" Клэр Дени, "Время Армагеддона" Джеймса Грэя, а также новая картина российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского".

Внеконкурсная программа включает такие киноновинки, как "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински, "Элвис" База Лурмана, "Маскарад" Николаса Бедоса, "Ноябрь" Седрика Хименеса, "Три тысячи лет желаний" Джорджа Миллера.

Председателем жюри юбилейного конкурса стал французский актер Венсан Линдон. А фильмом открытия выбрана картина Мишеля Хазанавичуса "Окончательный монтаж".

По случаю 75-летия фестиваля швейцарские ювелиры изготовили новый и единственный экземпляр обновленной "Золотой пальмовой ветви" из розового кварца с россыпью бриллиантов. Имя лауреата будет выгравировано в день завершения фестиваля – 28 мая.

Напомним, в этом году из-за ситуации на Украине организаторы форума отказали в приеме официальных делегаций из России. При этом устроители кинофестиваля были готовы рассмотреть индивидуальные заявки от Александра Сокурова, Андрея Звягинцева и Кирилла Серебренникова "вне зависимости от политической обстановки". Со своей стороны, Александр Сокуров публично отказался представлять свой новый фильм в Каннах и обвинил фестиваль в дискриминации.

Еще больше интересного с сайта "Смотрим" — в нашем Telegram-канале и Яндекс.Дзен, новости сайта "Вести" — на страницах ВКонтакте, Одноклассников, Яндекс.Дзен и Telegram.