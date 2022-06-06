Олимпийские чемпионы Кацалапов и Синицина показали фото с помолвки

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Никита Кацалапов показал, как романично и красиво сделал предложение руки и сердце своей партнерше и возлюбленной Виктории Синициной.

Подарил любимой кольцо Никита на берегу океана, на закате. Оба они были одеты в белые одежды. "Мне хотелось, чтобы все было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба будем на 100 процентов чувствовать счастье и расслабленность", – рассказал фигурист.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина // фото: соцсети

Сама Виктория Синицина лаконично написала о том, что она очень счастлива. Напомним, что в паре с Никитой Кацалаповым она начала выступать в 2014 году. Фигуристы стали олимпийскими чемпионами в командном соревновании и серебряными призерами Олимпийских игр в танцах на льду в 2022 году. Они чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы, серебряные призеры чемпионата мира, двукратные чемпионы России и обладатели многих других престижных наград.

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