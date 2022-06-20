Скончался народный артист СССР Регимантас Адомайтис

На 86-м году жизни не стало актера театра и кино Регимантаса Адомайтиса. Об этом сообщает министерство культуры Литвы.

"Мы потеряли преданного своей профессии и призванию рыцаря культуры – актера театра и кино, который многие десятилетия радовал нас своим неповторимым талантом", – отметил министр культуры Симонас Кайрис.

Большой потерей для литовской театральной и кинематографической общественности называет уход актера Литовский национальный драматический театр.

Актер скончался после продолжительной болезни. Место и время прощания будут названы дополнительно.

Регимантас Адомайтис родился 31 января 1937 года в городе Шяуляй. В его фильмографии – 77 лент, многие из которых вошли в золотой фонд советского кино: "Никто не хотел умирать", "Мираж", "Король Лир", "Из жизни отдыхающих", "Трест, который лопнул", "Американская трагедия", "Зеленый фургон" и другие.

В 60-е годы Адомайтис служил в Драматическом театре Капсукаса и Каунасском драматическом театре, а впоследствии – в Литовском государственном академическом театре драмы.

Удостоен званий заслуженного (1973) и народного (1979) артиста Литовской ССР, а также народного артиста СССР (1985).

На медиаплатформе "Смотрим" доступны фильмы и программы с участием артиста.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях. "Смотрим" – Telegram и Яндекс.Дзен, Вести.Ru – Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс.Дзен и Telegram.