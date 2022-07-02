Ушел из жизни легендарный советский художник-мультипликатор Леонид Шварцман

Мы знаем Чебурашку именно таким, в образе, созданным Леонидом Швацманом. Именно ему режиссер Роман Качанов доверил нарисовать неведомого зверька из книжки Эдуарда Успенского. Три месяца труда и на свет появился тот самый Чебурашка, околдовавший миллионы советских детей. Ведь для мультипликатора он и сам был ребенком.

"Видел в нем ребенка человеческого", – говорил в интервью программы "Вести" сам народный художник России Леонид Шварцман.

Шварцман родился в Минске 30 августа 1920 года. В 1941-ом он окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры. В этом же году ушел в армию. В ноябре 1941 года был эвакуирован в Челябинск, где работал токарем и художником-оформителем. После войны Шварцман приехал в Москву и поступил во ВГИК. Свой первый мультфильм Шварцман увидел уже юношей.

"Шли трофейные фильмы и среди них был "Бемби" диснеевский", – вспоминал режиссер-мультипликатор.

Диснеевский "Бэмби" вышел в 1942-м, первая же работа Шварцмана – "Аленький Цветочек" – в 1952-ом. Следом индийская сказка "Золотая Антилопа", а вскоре из под руки Шварцмана выходит девятая советская полнометражная мультипликационная картина – "Снежная королева".

Многие считают, что Шварцман – это наш Дисней, ведь оба создавали образы, ставшие впоследствии символами. Но если один открыл индустрию, то другой определенно открыл искусство.

"Вот так, как он рисовал персонажей, могу сказать совершенно спокойно, на "Союзмультфильме" никто не рисовал. Никто не входил в эту выразительность. Причем он был уникален как художник рисованного кино", – подчеркнул режиссер мультипликационного кино и художник-мультипликатор, народный артист России Юрий Норштейн.

Именно Шварцман придумал сделать котенка Гава – сиамским. Уже как режиссер он снял "Гирлянду из детей" – мультфильм, который удостоился множества наград. Походку воспитательницы подсмотрел у Софи Лорен. А появившаяся в кадре обезьянка так понравилась Григорию Остеру, что тот написал про нее целый мультсериал, в одном из эпизодов которого Шварцман карикатурно нарисовал и себя в роли грабителя.

За вклад в искусство Леонид Швацман удостоился президентской премии. Но главной наградой для себя он всегда считал детские улыбки, которые с экранов дарили юным зрителям воплощенные им персонажи. Напротив дома, где последние годы жил Леонид Аронович, на всю стену, созданные им герои мультфильмов, и надпись: "Народный художник России – наш сосед".

Леонид Шварцман не дожил совсем немного до своего 102-го дня рождения.