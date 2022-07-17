"Не дождетесь!": Андрей Малахов опроверг слухи об эмиграции

Известный телеведущий Андрей Малахов прокомментировал новость о том, что он, якобы, покинул Россию и обратно возвращаться в ближайшее время не собирается.

В социальных сетях появилась информация о том, что ведущий популярных программ на канале "Россия 1" "уехал в одну из прибалтийских стран, откуда возвращаться в ближайшее время не планирует".

Сначала новость прокомментировал директор телеведущего Алексей Миндель. В беседе с Daily Storm он назвал ее полным бредом и ерундой.

Затем и сам шоумен решил расставить все точки на "i".

"Не дождетесь!", – коротко и ясно написал Андрей Малахов в своем Telegram-канале.

Как выяснили журналисты, телеведущий просто уехал отдыхать.

"Я сейчас не в странах Балтии, а в двухнедельном отпуске с ребенком. Заявление на отпуск выложу в ближайшее время", – сообщил Малахов изданию "Подъем".

Слухи об эмиграции известного в стране шоумена в последнее время далеко не первые, которые ему пришлось опровергать. В конце апреля Малахов объяснял поклонникам, почему он вдруг стал реже появляться на экране телевизора.

Все программы телеведущего, такие как "Привет, Андрей!", "Песни от всей души", "Малахов" доступны на медиаплатформе "Смотрим".