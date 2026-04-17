“Этого не было, ты все выдумал”: что такое газлайтинг и как ему противостоять

Газлайтинг — холодное оружие в арсенале манипулятора. Он не оставляет синяков, но рушит самооценку и внутреннюю опору, заставляя сомневаться в собственной памяти и чувствах. ИС “Вести” рассказывает, что это за вид манипуляции, чем он отличается от личного мнения и как противостоять газлайтингу.

Газлайтинг простыми словами

Как распознать манипуляцию

Газлайтинг — это форма психологического насилия, при которой манипулятор стремится посеять в жертве сомнения в адекватности ее восприятия реальности, памяти и рассудке. Цель заключается в том, сделать человека зависимым, неуверенным в себе и подчинить воле агрессора. Но манипуляция не всегда выглядит как открытое давление — часто она скрыта.

Признаки, по которым можно определить газлайтинг:

Отрицание реальности: ”Этого не было”, “Ты все выдумываешь”, “Тебе показалось”. Обесценивание чувств: ”Ты слишком чувствительный”, “У тебя просто ПМС”, “Ты слишком остро реагируешь”. Перекладывание ответственности: ”Это ты меня спровоцировал”, “Если бы ты вела себя нормально, мне не пришлось бы так делать”. Приписывание “проблем”: ”Ты ненормальная”, “У тебя паранойя”, “Тебе нужно лечить голову”. Противоречие самому себе: сегодня человек утверждает одно, завтра — противоположное, отрицая, что ранее говорил иначе.

Газлайтинг почти никогда не проявляется одним эпизодом, подчеркивает детский психолог, преподаватель иностранных языков и лингвистических дисциплин в Финансовом университете при Правительстве РФ Лариса Микаллеф.

Главный признак газлайтинга — повторяющийся паттерн, при котором вы все чаще сомневаетесь в себе, а другой человек систематически обесценивает ваши чувства и “переписывает” реальность объясняет психолог

Чем газлайтинг отличается от абьюза

Абьюз — это общее понятие, обозначающее насилие и жестокое обращение. Он бывает разным: психологическим, физическим, эмоциональным, финансовым и сексуальным. В свою очередь газлайтинг можно назвать инструментом или конкретной тактикой психологического давления, которая чаще всего применятся в рамках абьюза.

Газлайтинг или просто личное мнение

Личное мнение выражает восприятие человека и может быть жестким, но оно уважает право собеседника на собственную реальность, даже если не совпадает с ним. Оно, в отличие от манипуляции, не подрывает доверие к воспоминаниям и чувствам. После обсуждения какой-то темы каждый из собеседников может остаться при своем мнении, возможно, чувствуя легкое раздражение или усталость. И это нормально. Но если добавляется путаница в мыслях и сомнения в своей адекватности, стоит насторожиться — это признак манипуляции. Особенно, если собеседник пытается убедить в том, что только его версия правильная, а чужое мнение — следствие “истеричности”, “плохой памяти” или “усталости”.

Мнение Газлайтинг “Я вижу это иначе”.

“Я это помню по-другому”.

“Мне кажется, ты неправильно понял”. “Этого не было, ты все выдумал”.

“У тебя проблемы с памятью”.

“Ты слишком неадекватно реагируешь”.

Признаки газлайтинга

Поведение манипулятора

Газлайтер никогда не признается в том, что он манипулирует. Даже если есть свидетели или записи, он будет настаивать до последнего: ”Такого не было” или “Я этого не говорил”. Такой человек фактически вмешивается в “проверку реальности” жертвы: оспаривает события, смысл слов, эмоциональную реакцию и выводы, делая ее версию происходящего ненадежной. При этом в его поведении можно заметить противоречивость: сегодня он может утверждать одно, а завтра — совсем противоположное.

Манипуляторы склонны перекладывать ответственность: отрицать сказанное и сделанное и нападать в ответ. Проблема переносится с их поведения на якобы избыточную эмоциональность, неадекватность или ненадежность другого человека. Кроме того, газлайтеры не ограничиваются отрицанием — они могут навязывать альтернативную версию реальности, придумывая, что произошло на самом деле.

В поведении агрессора может прослеживаться системность манипуляций и нарастание их интенсивности: газлайтинг обычно развивается постепенно и становится заметнее по мере снижения уверенности жертвы в себе. Такой накопительный эффект делает его особенно трудным для распознавания. К тому же манипуляторы часто пытаются изолировать жертву, подрывая доверия к тем людям, которые могли бы подтвердить ее версию: “Родители против тебя”, “Твои друзья тебя ненавидят”, “Только я тебя по-настоящему люблю и принимаю, остальным ты не нужна”.

Клинический психолог и тренер бизнес-школы Финансового университета при Правительстве РФ Артем Ступак поделился важными маркерами в общении с газлайтером:

Сдвиг ответственности. Даже когда очевидно, что человек неправ, разговор заканчивается тем, что виноват его собеседник. Приходится оправдываться больше, чем объяснять. Диалог превращается не в поиск истины, а в попытку доказать, что человек “не сошел с ума”. Нарушение логики и причинно-следственных связей. Другой человек приводит аргументы и факты своей правоты и вины собеседника, которые никак не связаны с собой.

Реакции и чувства жертвы

Центральная реакция жертвы газлайтинга — утрата доверия к своим наблюдениям, воспоминаниям и оценкам. Человек начинает проверять себя чаще обычного, не уверен, правильно ли понял происходящее, и постепенно перестает считать собственный внутренний опыт надежным источником информации. Пострадавшему становится трудно собрать события в непротиворечивую картину, а по мере повторения манипуляции он начинает сомневаться не только в конкретных эпизодах, но и в своей способности здраво оценивать ситуацию. Отсюда вырастают стыд, чувство несостоятельности и ощущение, что с ним “что-то не так”.

Парадокс газлайтинга в том, что он ослабляет способность опираться на себя и одновременно усиливает зависимость от человека, который эту способность подрывает. Жертва сомневается в своих оценках и суждениях, поэтому обращается к манипулятору как к единственному источнику “истины”. Человеку становится сложнее принимать решения, защищать границы и выходить из деструктивных отношений.

Повышенная тревога и депрессия — не редкость среди жертв газлайтинга. Манипуляции могут разрушительно повлиять на психическое здоровье человека, а также спровоцировать развитие более тяжелых расстройств, таких как шизофрения, если к ним есть предрасположенность.

Причины газлайтинга

Почему люди начинают газлайтить

По словам клинического психолога сети пансионатов “Теплые беседы” Виктории Кондрашиной, люди, прибегающие к газлайтингу, часто имеют собственные психологические трудности, например, низкую самооценку или жажду контроля. “Примером такой ситуации может стать фильм “Исчезнувшая” 2014 года. Пропавшая супруга — яркий пример манипулятора с жаждой контроля. Она пытается возвыситься за счет обесценивания другого, чтобы почувствовать свою значимость и власть”, — объясняет эксперт.

“Газлайтерами могут быть люди с нарциссическими расстройствами. Стремясь сохранить собственный идеализированный образ, они избегают любой критики. Яркий пример такого газлайтера — персонах хореографа из фильма “Черный лебедь” с Кирой Найтли. В редких случаях газлайтинг может быть частью более широкой модели поведения, где отсутствуют эмпатия и моральные принципы. Иногда газлайтинг выступает как защитный механизм, неосознанный способ избежать неприятной правды о себе или собственных действиях. Он может быть и способом пассивной агрессии, когда человек скрытно причиняет вред, избегая прямой конфронтации”, — рассказала Кондрашина.

Нередко газлайтинг — это усвоенная модель поведения, подчеркивает Лариса Микаллеф. “Если в детстве человеку постоянно говорили “тебе показалось”, “не выдумывай”, “ты все неправильно понял”, он может перенести эту норму во взрослую жизнь, не осознавая, что повторяет форму психологического насилия. Свою роль играет и среда. В культурах или коллективах, где принято “жесткое” общение, унижение под видом шутки или давление под прикрытием заботы, газлайтинг может восприниматься как норма. Фразы вроде “я же ради твоего блага” или “кто еще скажет тебе правду” маскируют манипуляцию и делают ее менее заметной”, — объясняет психолог.

За газлайтингом обычно стоит не сила, а наоборот — довольно хрупкая внутренняя конструкция. Страх потерять контроль, страх потерять значимость, страх столкнуться с реальностью, в которой человек не идеален. И манипуляция становится способом эту реальность переписать подчеркивает психолог и бизнес-аналитик Таша Вяземшева

Может ли газлайтинг быть неосознанным

Газлайтинг — не всегда результат злого умысла или тщательно спланированная манипуляция. Он бывает и непреднамеренным. Есть несколько причин такого поведения.

Психологическая защита — проекция. Человек не может вынести собственной вины, стыда или ошибки. Чтобы сохранить образ “хорошего” себя в собственных глазах, он бессознательно перекладывает ответственность на партнера. Например, говорит: “Я не кричал на тебя, это ты меня довел своим тоном”. Он искренне верит в свою версию, потому что его психика блокирует воспоминание о собственной агрессии.

Незрелость и эгоцентризм. Люди с низким уровнем эмпатии или эмоциональным интеллектом могут не понимать, что у других людей есть своя, отличная от их, точка зрения.

Когнитивные искажения. Память человека несовершенна. Если участники спора выясняют детали прошедшего события, каждый может искренне верить в свою правоту и настаивать на своей версии, отрицая чужую. Это газлайтинг на бытовом уровне, основанный на самообмане.

Слияние. Иногда встречается у родителей по отношению к детям или у партнеров с созависимостью. Человек настолько “сливается” с другим, что искренне считает, что знает, что тот чувствует: “Ты не голоден, ты просто устал” или ”Ты не злишься, ты капризничаешь”. Родитель искренне уверен, что он “знает лучше”, но эффект для ребенка оказывается разрушительным — тот может отвыкнуть от понимания собственных ощущений.

Формы и примеры газлайтинга

В романтических отношениях

Газлайтинг в отношениях может принимать множество форм. Одна из них — отрицание событий, которые произошли на самом деле: “Я такого не говорил”, “Тебе показалось”, “Ты все выдумываешь”. Используя эти фразы, манипулятор заставляет партнера усомниться в собственной памяти. Вторая форма — обесценивание чувств: “Ты просто слишком ранимая”, “Опять ты устраиваешь драму”, “Нормальные люди на такое не обижаются”. Жертва начинает считать свои чувства нелегитимными и подавляет их, чтобы не прослыть истеричкой.

Газлайтер может использовать заботу как прикрытие для контроля, оспаривая ощущения и желания партнера. Например, когда человек говорит, что не хочет есть, манипулятор отвечает: “Нет, ты устал и проголодался, я знаю лучше”. Он также может внушать жертве, что друзья, семья, терапевт и другие люди желают зла и настроены против него, чтобы она меньше опиралась на внешнюю реальность и изолировалась от общества. Так жертва постепенно теряет круг поддержки и остается один на один с “единственным человеком, который ее по-настоящему понимает”.

В семье

Со стороны родителей. Такой газлайтинг разрушителен, поскольку родитель для ребенка — главный источник реальности. Когда взрослый систематически отрицает чувства, воспоминания или восприятие ребенка, у того не формируется базовая опора на себя.

Одна из распространенных форм манипуляции — отрицание физических ощущений и эмоций. Ребенок может жаловаться на то, что ему холодно или больно, но в ответ услышать: “Не придумывай, ты просто хочешь привлечь внимание”. Так маленький человек перестает верить сигналам собственного тела и во взрослом возрасте имеет проблемы с распознаванием эмоций и физического дискомфорта.

Еще ребенок может столкнуться с “заботой”, которая, по сути, лишает автономии. Например, когда он говорит, что ему нравится определенный свитер, но родитель отвечает: “Нет, тебе не нравится, он тебе не идет. Я лучше знаю, что тебе идет”. А также — с обесцениванием: “Из-за такой ерунды не плачут” или “У тебя драма на пустом месте”.

В парах, где есть дети, газлайтинг часто ведется через них: один родитель формирует у ребенка образ второго как “ненадежного” и “психически нестабильного”, тем самым лишая его возможности защитить свои родительские права.

В сторону родителей. Взрослые дети могут манипулировать стареющими родителям, например, чтобы контролировать их образ жизни или имущество. Звучать это может так: “Мама, ты сказала, что хочешь переехать в дом престарелых. Да, мы это обсуждали, ты просто забываешь. У тебя память плохая”.

Между братьями и сестрами. Газлайтинг может использоваться для борьбы за внимание родителей или ресурсы. Например, мальчик говорит брату: “Ты сломал мою игрушку!” Но тот отвечает: “Ты специально врешь родителям, чтобы подставить меня”. В подобных случаях взрослые могут неосознанно стать соучастниками газлайтинга, если без оснований верят более убедительному ребенку или говорят детям, чтобы они разбирались сами.

На работе

Обычно газлайтинг на работе проявляется в ситуациях, когда начальник, коллега или вся команда систематически заставляют сомневаться человека в том, что он правильно помнит события, понимает договоренности или адекватно оцениваете происходящее. В рабочих условиях такое психологическое насилие может пересекаться с буллингом, злоупотреблением властью или харассментом. Часто встречается такая манипуляция, как “подмена реальности” после ошибки коллеги или руководителя. Например:

сотруднику не передали информацию, но потом говорят, что все было отправлено;

руководитель изменил дедлайн или задачу, а потом сказал, что она изначально была такой;

работника критикуют за результат, хотя критерии до этого не были озвучены.

Самогазлайтинг

Человек может сам обесценивать свои чувства, ставить под сомнение собственные воспоминания и адекватность. Такой психологический процесс называется самогазлайтингом. Он часто формируется как результат длительного внешнего газлайтинга в детстве или в значимых отношениях и может звучать как внутренний спор с собой:

“Мне неприятно” → “Нет, я драматизирую”;

“Со мной поступили плохо и несправедливо” → “Наверное, я сам виноват”;

“Мне нужен отдых” → “Другие справляются, значит и я должна”;

“Я справился со сложным проектом” → “Ничего особенного, это же моя обязанность”.

Эмоциональное насилие над собой опасно. Постоянная самокритика и обесценивание своих достижений негативно влияют на карьеру и раскрытие своего потенциала, здоровье и отношения с окружающими.

Как защититься от газлайтинга

Прислушиваться к себе

Газлайтинг систематически разрушает доверие к собственным ощущениям, памяти и суждениям. Восстановление этого доверия — первый шаг в борьбе. Нужно научиться отслеживать телесные сигналы: если в присутствии другого человека появляются напряжение, тяжесть в груди или ком в горле, то это может быть звоночком, на который стоит обратить внимание. Также важно признавать эмоции: “Я злюсь”, “Мне обидно”, “Хочется плакать”. Можно ошибаться в фактах, но при этом чувства имеют право быть.

Можно начать вести дневник фактов и записывать туда события и эмоции, которые они вызывали. Позже, когда газлайтер будет утверждать “этого не было” или “все было по-другому”, останется письменная версия. Она вряд ли ему что-то докажет, но поможет человеку, который столкнулся с манипуляцией, не потерять опору.

Установить границы

“Я готов обсуждать ситуацию спокойно, но не в формате оскорблений и обесценивания”, “Если ты снова говоришь, что я все выдумываю, я прекращаю разговор” — эти и подобные фразы помогут четко обозначить личную границу и остановить поток газлайтинга хотя бы на время. В некоторых случаях безопаснее не продолжать спорить, а сокращать контакт. При этом слова нужно подкреплять действиями: если манипуляции не прекращаются, можно прервать разговор, выйти из комнаты или положить трубку.

Не нужно оправдываться и извиняться за свои чувства — это может стать дополнительным “топливом” для дальнейших манипуляций газлайтера. Также стоит помнить, что бесконечное обсуждение того, как все было на самом деле, — это ловушка. Каждый имеет право сказать: “Я помню это иначе. У нас разные версии. Давай не будем переписывать историю, а сосредоточимся на том, что делать дальше”.

Если газлайтинг систематический и не прекращается, есть несколько вариантов:

ограничить время общения или полностью прекратить контакт;

перевести разговоры в письменный формат — переписка станет доказательством сказанного.

Найти поддержку

Газлайтинг процветает в изоляции. Чем у человека больше внешних опор, тем сложнее заставить его усомниться в своей адекватности. Поддержку могут оказать люди, которые не вовлечены в отношения с газлайтером и видят ситуацию со стороны. Например, друзья, коллеги или дальние родственники. Иногда один разговор с “нейтральным” человеком возвращает чувство реальности: “Нет, это не ты сошла с ума, это действительно странное поведение”.

Если есть возможность, нужно стараться фиксировать взаимодействие с агрессором в присутствии третьих лиц. Даже если они не вмешиваются в разговор, нахождение свидетелей поблизости может снизить интенсивность манипуляций.

Обратиться за психологической помощью

Обычно человек приходит не с формулировкой “меня газлайтят”, а с ощущением, что с ним что-то не так, рассказывает Таша Вяземшева. По словам психолога, терапия начинается с восстановления ощущения опоры на себя, потому что после длительного давления у человека буквально “плывет” реальность: он сомневается в своих эмоциях, в памяти, в оценке происходящего.

На практике это выглядит довольно просто и одновременно сложно: мы заново собираем связку “я чувствую → это важно”, “я вижу → это имеет значение”. И только потом уже разбираем саму динамику отношений: где началось обесценивание, как оно закрепилось и почему человек в этом оставался объясняет Вяземшева

О процессе психотерапии рассказала Лариса Микаллеф: “Параллельно идет работа над тревожностью, подавленностью и последствиями травмы. Как правило, эти состояния часто сопровождают длительное пребывание в манипулятивных отношениях. Важной частью становится работа с самооценкой, поскольку газлайтинг почти всегда разрушает ощущение собственной ценности. Следующий шаг — обучение новым навыкам. Человек учится выстраивать границы, распознавать манипуляции и защищать себя в общении. Параллельно восстанавливается социальная жизнь: возвращаются контакты, интересы, ощущение опоры вне травмирующих отношений. В долгосрочной перспективе такая тактика помогает снизить риск повторного попадания в подобные ситуации”.