Как и сколько варить яйца вкрутую в кастрюле и микроволновке

Как варить яйца вкрутую, чтобы белок был нежным, а желток — плотным и без зеленого ободка? Нужно опустить яйца в кипящую воду, убавить огонь, засечь 10–12 минут и затем сразу охладить. Это удобный способ приготовить основу для завтрака, салатов и закусок. Разберемся, сколько варить яйца для разной консистенции, зачем нужна холодная вода и можно ли использовать микроволновку.

Сколько варить яйца вкрутую

Сколько варить яйца вкрутую Фото: Unsplash

Чтобы сварить вкрутую яйца среднего размера, обычно хватает 10–12 минут после погружения в кипящую воду. Точное время варки зависит от размера и температуры. При слабом кипении результат будет таким:

Время варки Результат* 6 минут Белок схватился, но желток остается жидким 7 минут Белок плотнее, а желток мягкий 8 минут Желток кремовый, середина может быть текучей 9 минут Желток густой, но иногда еще мягкий в центре 10 минут Белок готов, желток почти или полностью плотный 11 минут Плотные белок и желток, лучше всего подходит для закусок 12 минут Полностью сваренное яйцо — консистенция для салатов

Таблица рассчитана прежде всего на яйца С1. Крупные яйца СО и СВ могут потребовать еще 1–2 минуты, а маленькие С2 готовятся быстрее.

“С” обозначает столовое яйцо, “Д” — диетическое, остальные знаки — весовую категорию. Маркировка помогает определить размер:

С3 — 35–44,9 г;

С2 — 45–54,9 г;

С1 — 55–64,9 г;

СО — 65–74,9 г;

СВ — от 75 г.

Подробнее о категориях яиц и их отличиях мы писали в предыдущем материале.

Сколько варить перепелиные яйца? Чтобы получить полностью плотный желток, нужно закладывать 4–5 минут после погружения в кипяток. Для детей, беременных и людей с ослабленным иммунитетом безопаснее полностью проваривать белок и желток.

Как правильно сварить яйца вкрутую в кастрюле на плите

Как правильно сварить яйца вкрутую в кастрюле на плите Фото: Unsplash

Нужно выбирать экземпляры без трещин и сколов комнатной температуры. Перед приготовлением рекомендуется вымыть их под проточной водой, а затем — руки. Затем необходимо налить в кастрюлю столько воды, чтобы покрыть яйца на 2–3 см, при желании можно добавить соль. С использованием столовой ложки или шумовки нужно медленно опустить яйца. В противном случае скорлупа может треснуть. Довести жидкость до кипения. После закипания воды важно убавить огонь до слабого кипения и включить таймер на 10–12 минут. При сильном бурлении воды яйца будут ударяться друг о друга. После истечения времени необходимо сразу переложить яйца в миску с холодной водой на 5–10 минут. Если вода нагрелась, стоит сменить ее.

Другой способ приготовления — положить яйца из холодильника в холодную воду, довести до кипения и варить еще 10–12 минут. Такой метод также позволит избежать трещин при приготовлении.

Соль и уксус могут помочь белку быстрее свернуться, если скорлупа уже треснула, но не защищают от трещин и не гарантируют легкую очистку. Сода и масло также не нужны. При приготовлении важнее вовремя охладить яйца.

Как сварить яйцо вкрутую в мультиварке и микроволновке

В мультиварке. Нужно налить в чашу примерно два стакана воды, если инструкция к прибору допускает такой объем. Затем стоит выложить яйца на решетку и включить режим “Варка на пару”. После появления устойчивого пара готовить примерно 15–20 минут: время зависит от модели и размера яиц. После истечения времени нужно сразу переложить их в холодную воду.

При варке непосредственно в воде в чаше стоит ориентироваться на 10–12 минут после закипания.

Варить целое яйцо в скорлупе в микроволновке опасно, так как оно может взорваться. Не рекомендуется разогревать и целое сваренное яйцо, даже очищенное. Безопаснее приготовить аналог яйца вкрутую без скорлупы:

Разбить одно сырое яйцо в небольшую емкость для СВЧ, смазанную маслом. После важно проколоть оболочку желтка вилкой несколько раз. Накрыть подходящей крышкой неплотно, оставив выход для пара. При мощности 700–800 Вт нагревать ориентировочно 40 секунд. Если яйцо остается жидким, продолжить нагрев короткими интервалами по 10–15 секунд. При необходимости осторожно перевернуть его для более равномерного приготовления. После завершения нагрева оставить яйцо под крышкой на две минуты. Осторожно достать горячую емкость и убедиться, что белок и желток полностью схватились.

Как проверить готовность яйца

Чтобы проверить яйцо, можно раскрутить его на ровном столе. Вареное вкрутую вращается ровнее и быстрее, чем сырое, так как во втором случае движущееся жидкое содержимое мешает вращению. Но готовность желтка надежнее проверить, разрезав одно яйцо.

Как легко очистить яйца вкрутую

Как легко очистить яйца вкрутую Фото: Unsplash

Для легкой очистки нужно предварительно охладить яйца, затем постучать скорлупой о стол и слегка покатать ладонью. Начать лучше с тупой стороны, поддевая пленку и снимая скорлупу вместе с ней. Если белок прилипает, можно попробовать очистить яйцо под проточной водой. Очень свежие яйца нередко чистятся хуже.

Как и сколько хранить вареные яйца

Готовые яйца нужно охладить и убрать в холодильник в течение двух часов. По рекомендациям Роспотребнадзора: вареные яйца хранятся в холодильнике не более 36 часов. Очищенные или треснувшие лучше съесть сразу.

Согласно уже другим рекомендациям от Роспотребнадзора, хранить яйца лучше в чистом закрытом контейнере на полке холодильника. При появлении неприятного запаха продукт следует выбросить.

Перед хранением мыть сырые яйца не нужно, только непосредственно перед приготовлением

Калорийность и польза яиц

Куриные яйца содержат полноценный и усваиваемый белок, витамины группы B для поддержания нервной системы и набор аминокислот для строительства мышц и тканей. Также в продукте есть холин для общего здоровья головного мозга и лютеин с зеаксантином для поддержания хорошего зрения. Кроме того, регулярное употребление яиц может нормализовать уровень “хорошего” холестерина, укрепить сосуды и поддержать работу щитовидной железы за счет селена и витамина D.

Калорийность 100 г яйца вкрутую без скорлупы — около 155 ккал, белка — 12,6 г, жиров — 10,6 г. Съедобная часть одного крупного куриного яйца весит примерно 50 г и содержит около 78 ккал.

Зеленый ободок вокруг желтка возникает при долгом нагреве из-за реакции соединений серы и железа. Само по себе это не означает порчу продукта

Что приготовить из вареных яиц

Завтрак: тост с яйцом, зеленью и огурцом или бутерброд с сыром.

Салаты: оливье, салат с тунцом или курицей, овощная смесь.

Закуски: фаршированные яйца с творожным сыром, зеленью и горчицей.

Супы: зеленые щи, свекольник, холодный борщ с половинкой яйца.

Выпечка: пирожки с яйцом и зеленым луком.