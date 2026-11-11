Как сварить яйца всмятку: сколько их готовить, чтобы желток остался жидким

Как сварить яйца всмятку так, чтобы белок едва схватился, а жидкий желток тянулся за ложкой? Все решают время и температура воды. Даем простую пошаговую инструкцию: сколько варить яйца в кастрюле, мультиварке и микроволновке, чем яйца всмятку отличаются от яиц в мешочек и вкрутую.

Подготовка к варке: как выбрать свежие куриные яйца

Сначала нужно проверить свежесть яиц: для этого необходимо опустить яйцо в стакан с водой. Свежее ляжет на дно, несвежее всплывет.

Второе правило — яйца по возможности должны быть комнатной температуры. Их нужно достать из холодильника за 20–30 минут до варки, так как холодное яйцо при встрече с кипящей водой часто трескается, а время варки у него другое. Яйцо комнатной температуры прогревается равномерно, и желток получается именно таким, каким было задумано перед готовкой.

Также перед варкой скорлупу стоит промыть теплой водой без мыла и обсушить. Яйцо комнатной температуры можно сразу опускать в кастрюлю.

У яиц всмятку недостаточная термообработка и при их употреблении есть риск сальмонеллеза. Детям, беременным, пожилым и людям со сниженным иммунитетом лучше выбирать яйца вкрутую.

Яйцо всмятку Фото: Unsplash

Какая посуда нужна для варки

Подойдет обычный набор, который есть в любом доме:

небольшая кастрюля или ковшик, чтобы яйца лежали в один слой;

достаточно воды в кастрюле — она должна покрывать яйца на 1–2 см;

шумовка или ложка, чтобы опускать и вынимать яйца;

таймер;

миска с холодной водой и льдом для быстрого охлаждения.

Как приготовить яйца всмятку на плите

Способы различаются тем, с чего начинается варка. Каждый из них дает хороший результат, если точно следовать инструкции.

Способ 1: положить в холодную воду и довести до кипения

Положить яйца в кастрюлю и залить холодной водой, чтобы она покрыла их полностью. Поставить кастрюлю на средний огонь и довести воду до кипения. Как только вода закипит, уменьшить огонь и сразу включить таймер. Варить яйца всмятку 2–3 минуты, чтобы остался жидкий желток. Снять кастрюлю с плиты и на минуту опустить яйца в холодную воду.

Этот способ щадящий: скорлупа трескается реже. Минус в том, что точное время зависит от мощности плиты.

Скорлупа Фото: Unsplash

Способ 2: опустить в кипящую воду с таймером

Сначала нужно довести до кипения воду в кастрюле. Взять ложку и ей аккуратно опускать яйца в кипящую воду по одному. Огонь лучше слегка убавить, чтобы вода кипела тихо: бурные пузыри бьют яйца о стенки. Засечь время — сколько варить яйца, можно посмотреть в таблице ниже. Когда таймер сработает, яйца нужно сразу вынуть шумовкой и охладить.

Способ 3: залить кипятком и настоять

Довести воду до кипения в чайнике или кастрюле. Положить яйца в кастрюлю, залить кипящей водой и накрыть крышкой. Оставить на 6–8 минут, не снимая крышки, затем охладить.

Способ удобен, когда нужно приготовить завтрак быстро и не стоять у плиты, а также если на кухне приходится готовить сразу несколько горячих блюд.

Сколько варить яйца всмятку: время по размеру и желтку

Сколько варить яйца всмятку, зависит от размера и от желаемой консистенции. Время указано от момента, когда яйцо опущено в кипящую воду. Яйца должны быть комнатной температуры.

Размер яйца Жидкий желток Чуть гуще С2 (маленькое) 3 минуты 4 минуты С1 (среднее) 4 минуты 5 минут СО (крупное) 5 минут 6 минут

Каждые 30 секунд яйца меняют консистенцию. Если есть сомнения, сколько варить яйца, можно начать с минимального времени и в следующий раз добавить секунды, если это необходимо.

. Фото: Unsplash

Рецепт яиц всмятку в мультиварке, пароварке и микроволновке

Современная кухонная техника помогает приготовить яйца без присмотра, а результат получается стабильным.

Мультиварка. Налить в чашу 300 мл воды, поставить подставку, разложить яйца и включить режим "Варка на пару". Время — 5–6 минут для среднего яйца.

Пароварка. Выложить яйца в емкость, дождаться появления пара и засечь 6–7 минут.

Микроволновка. Яйцо в скорлупе в ней греть нельзя: оно взорвется. Безопасный вариант — вскипятить воду в высокой чашке, опустить яйцо ложкой, закрыть блюдцем и оставить на 6–7 минут, не включая микроволновку повторно. Доставать чашку нужно осторожно: вода очень горячая.

Яйца в мешочек и вкрутую: чем отличаются

Различие в степени готовности желтка и белка.

Всмятку — белок нежный, желток жидкий.

В мешочек (5–6 минут) — белок плотный, желток густой, но внутри еще мягкий.

Вкрутую (9–10 минут) — все затвердевает, а желток становится рассыпчатым.

И для яиц всмятку, и для яиц вкрутую время отсчитывают от закипания воды. Для яиц всмятку важна точность: лишние 30 секунд заметно меняют желток.

. Фото: Unsplash

Частые ошибки и советы

Основные ошибки, из-за которых завтрак не получается:

перевар: лишняя минута — и желток уже не жидкий;

треснувшая скорлупа из-за резкого перепада температур;

холодные яйца в кипящую воду;

слишком сильное кипение, при котором яйца бьются о стенки.

Несколько рекомендаций:

можно добавить в воду щепотку соли: если скорлупа треснет, белок не вытечет;

уксус в воде тоже помогает белку сохранить форму;

можно проколоть тупую сторону яйца иглой, чтобы воздух вышел и скорлупа не лопнула;

сразу после варки яйца нужно охладить в холодной воде — процесс приготовления остановится.

. Фото: Unsplash

С чем подавать на завтрак

Яйца можно подавать в специальных подставках как самостоятельное блюдо, посыпав солью. Также этот продукт хорошо подойдет к тостам, гренкам и бутербродам с сыром. Яйцо всмятку лучше подавать сразу, пока оно горячее.

Как хранить вареные яйца

Яйца вкрутую в скорлупе хранят в холодильнике до недели, а яйца всмятку лучше съесть сразу: жидкий желток быстро теряет качество, максимум — сутки в холодильнике.

Чтобы отличить вареное яйцо от сырого, нужно его раскрутить: если вращается ровно и долго, значит оно вареное.