Камеры все видят: 10 штрафов, о которых водители узнают только после поездки

Многие нарушения фиксируются автоматическими камерами на дорогах, и из-за спешки или невнимательности водители могут даже не знать о том, что нарушили какое-то правило, пока им не придет штраф. Только в 2025 году, согласно статистике Госавтоинспекции, сумма выписанных россиянам штрафов с помощью камер составила 206 млрд руб. Рассказываем о самых распространенных нарушениях.

Превышение скорости

Это самое массовое нарушение среди автовладельцев. Чаще всего водители превышают скорость на 21–40 км/ч, и штраф за это составляет 750 руб. За более серьезное нарушение сумма может быть значительно выше.

Разговор по телефону за рулем

Каким бы важным не был разговор или переписка, отвлекаться от дороги опасно. Даже стоя в пробке или на светофоре. С помощью нейросетей дорожные камеры могут распознавать и фиксировать использование телефона за рулем, после чего водителю назначается штраф в размере 1,5 тыс. руб.

Остановка в неположенном месте

“Я всего на минуту, никому не помешаю, что такого?” — нередко именно так рассуждают водители, останавливаясь там, где нельзя: на трамвайных путях, рядом с пешеходным переходом, под запрещающим знаком и в других неположенных местах. Остановка может привести не только к штрафу в размере от 500 до 5 тыс. руб.(сумма зависит от региона), но и к аварии.

Выезд на автобусную полосу

Даже если дорога свободная и очень хочется объехать пробку, пользоваться выделенной полосой можно не всегда. Если камера зафиксирует нарушение, штраф составит 2,25 тыс. руб., а в Москве и Санкт-Петербурге — 4,5 тыс. руб.

Проезд на красный свет

Достаточно отвлечься на несколько секунд, чтобы проехать на красный свет светофора, а потом обнаружить наличие штрафа на 1,5 тыс. руб. За повторное нарушение придется заплатить 7,5 тыс. руб.

Непристегнутый ремень

Ремень может показаться мелочью, особенно если ехать несколько минут. Но камеры контролируют и это нарушение. С 2025 года штраф за непристегнутый ремень составляет 1,5 тыс. руб. Причем речь идет не только о водителе: правила требуют пристегиваться и пассажиров.

Поворот в нарушение знаков и разметки

Бывает, что разметку плохо видно: она стерлась или скрыта снегом. Автомобилист занимает полосу, не предназначенную для нужного маневра, а камера сверху фиксирует траекторию — вот и штраф. Его размер будет зависеть от конкретного нарушения: водитель не занял крайнее положение перед поворотом, пересек сплошную линию при повороте и так далее.

Езда по обочине

Обочина — хоть и часть дороги, но к проезжей части не относится. Ездить по ней автомобилям запрещено, и за это предусмотрен штраф — 2,25 тыс. руб.

Непредоставление преимущества пешеходу

Водитель может и не заметить, что не уступил пешеходу дорогу. Такое нарушение способно превратиться в постановление, которое придет уже после поездки. Штраф за это составляет 1,5–2,5 тыс. руб.

Езда с выключенными фарами

В светлое время суток водители должны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни. Если забыть их включить, можно получить штраф в размере 500 руб., так как дорожные камеры могут распознавать неработающие фары с помощью встроенного искусственного интеллекта.