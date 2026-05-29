МРОТ в Московской области в 2026 году: каков его размер и на что он влияет

Федеральный МРОТ в текущем году установлен на уровне 27 093 рублей. Однако помимо общероссийского базового показателя отдельные субъекты устанавливают собственные минимумы. Разберем, какой региональный МРОТ закреплен в Московской области в 2026 году, на какие начисления он влияет, когда зарплата может быть снижена и чем МРОТ отличается от прожиточного минимума.

Размер МРОТ в Московской области с 1 января 2026 года

В России действует федеральный минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Подробнее о том, что такое МРОТ и чем отличается федеральный от регионального мы разбирали в предыдущем материале. Но регионы в свою очередь вправе устанавливать собственный минимальный размер. Главное, чтобы он не был ниже установленного общероссийского уровня — 27 093 рублей.

В Московской области с 1 января 2026 года региональный МРОТ составляет 27 800 рублей.

Размер утвержден региональным соглашением между правительством Московской области, объединениями работодателей и профсоюзами региона. Такой порядок предусмотрен статьей 14.1 Закона Московской области № 15/99-ОЗ.

Соблюдение установленного регионального МРОТ обязателен почти для всех работодателей Подмосковья. Исключение составляют организации, которые финансируются из федерального, областного или муниципального бюджета. Например, школы, поликлиники, администрации и бюджетные учреждения. Для них ориентиром остается федеральный МРОТ.

На что влияет МРОТ в Московской области

Минимальный размер оплаты труда влияет сразу на несколько выплат.

Зарплата

Если сотрудник работает полный месяц на полной ставке и выполняет свои обязанности, его зарплата до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) не может быть ниже быть ниже МРОТ региона, где он осуществляет свою трудовую деятельность.

То есть, если на карту сотрудника было начислено 28 тыс. рублей, а НДФЛ 13% составил 3 640 рублей и работник получил “на руки” только 24 360 — это не будет считаться нарушением.

При неполной занятости минимальная зарплата считается пропорционально отработанному времени. Если сотрудник трудится на полставки, минимальная зарплата составит: 27 800 рублей × 50% = 13 900 рублей.

При этом в МРОТ не включаются оплата сверхурочных, доплаты за ночные смены, работа в выходные и праздничные дни, районные повышающие коэффициенты и надбавки за вредность рабочих условий.

Если работодатель учитывает такие выплаты при начислении зарплаты, чтобы перейти отметку МРОТ, — это нарушение трудового законодательства.

Больничные, отпускные и командировочные

При расчете отпускных используется такой показатель среднемесячного количества календарных дней — 29,3. Число установлено Трудовым кодексом документом № 197-ФЗ.

Учитывая вышеприведенную информацию, минимальный среднедневной заработок в 2026 году в Московской области рассчитывается так: 27 800 рублей / 29,3 = 948,81 рубль.

То есть за каждый день отпуска сотрудник должен получить минимум 948,81 рубля до удержания налога.

Пособие по временной нетрудоспособности, больничный, зависит от среднего заработка за последние два года и трудового стажа:

от восьми лет и более — 100% от среднего заработка;

от пяти до восьми лет — 80%;

до пяти лет — 60%.

Учитывая это, бухгалтер рассчитывает доходы за последние два года, делит на 730 (количество дней) и умножает на процент за стаж (60%, 80% и 100%). Таким образом, получается индивидуальные дневной заработок, который и умножается на количество дней больничного.

Если стаж меньше шести месяцев, выплаты по временной нетрудоспособности всегда считаются исходя из федерального МРОТ, а не регионального.

Минимальный же размер больничного за день в 2026 году можно посчитать так: МРОТ / количество дней в месяце. Итак по месяцам получается:

873,97 рублей в день — в месяцах с 31 днем;

903,1 рублей в день — в месяцах с 30 днями;

967,61 рублей в день — в феврале в невисокосный год.

Пример расчета: 873,97 рублей в день при пересчете с МРОТ умножить на 10 дней больничного. Получается сумма в 8 739,7 рублей начисляется сотруднику за временную нетрудоспособность и пропуск работы по состоянию здоровья.

Средний дневной заработок для выплаты в период командировки обычно считается так: весь годовой доход сотрудника делится на отработанные дни за предыдущие 12 месяцев.

Однако командировочные тоже не могут быть ниже суммы, рассчитанной по федеральному МРОТ. Например, в феврале 2026 года при 19 рабочих днях минимальная оплата для сотрудника из Подмосковья одного дня командировки: 27 093 рублей / 19 дней = 1 425,95 рублей.

Пособия и другие выплаты

При расчете пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, некоторых социальных выплат и льготных страховых взносов используется только федеральный МРОТ.

Может ли зарплата быть ниже МРОТ в Подмосковье

Допускается выплата зарплаты ниже установленного регионального МРОТ в Московской области, но только в отдельных случаях.

Когда это возможно

Зарплата может быть ниже МРОТ, если сотрудник:

работает неполный день;

не выполнил норму рабочего времени, например, прогулял смену или устроился на работу в середине месяца;

трудится по совместительству — есть дополнительная официальная работа в свободное от основных трудовых обязанностей;

был в отпуске без содержания, то есть в неоплачиваемом, — по собственной инициативе, но с одобрения работодателя и с сохранением рабочего места.

Что делать, если платят меньше МРОТ

Если сотрудник отработал полный месяц, а зарплату получил ниже МРОТ, он имеет право на перерасчет, компенсацию и защиту своих прав.

Для начала необходимо собрать доказательства нарушения: расчетные листы, выписки по карте и сведения из трудового договора о количестве ставок.

Далее нужно обратиться к руководству или в бухгалтерию с заявлением на имя директора компании в двух экземплярах, один из которых с отметкой о принятии и датой нужно оставить у себя. Примерный текст обращения: “Прошу разъяснить причины выплаты заработной платы за [Месяц, Год] ниже МРОТ и произвести доплату до установленного законом минимума, а также выплатить компенсацию за задержку по ст. 236 ТК РФ”.

Если руководство отказывается доплачивать разницу до уровня МРОТ или не рассматривает жалобу, следует обращаться в:

Государственную инспекцию труда — можно сделать это онлайн через портал Онлайнинспекция.рф или “Госуслуги”. Прокуратуру — через интернет-приемную региональной прокуратуры или лично. Суд — в течение одного года с момента невыплаты зарплаты.

За выплату зарплаты ниже МРОТ для работодателей предусмотрены штрафы по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ:

для компаний — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;

для руководителей — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или предупреждение;

для ИП — от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

За повторное нарушение размер санкций увеличивается, согласно части 7 статьи 5.27 КоАП РФ:

для организаций — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей;

для руководителей — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей или запрет занимать руководящие должности на срок 1–3 года;

для ИП — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Кроме того, работодателя обяжут доплатить сотруднику недостающую сумму, а также проценты за каждый день просрочки по формуле, установленной статьей 236 ТК РФ.

Если работодатель умышленно платит меньше МРОТ свыше двух месяцев, для него наступает уже уголовная ответственность по статье 145.1 УК РФ: штраф — до 120 тыс. рублей, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы до года.

Чем МРОТ отличается от прожиточного минимума в Московской области

Как мы уже упоминали в начале, МРОТ — минимальный размер оплаты труда и регулирует он сумму зарплат. Прожиточный минимум же используется для оценки нуждаемости и уровня жизни, учитывается при принятии решения о назначении пособий. Например, единое пособие на детей устанавливается, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума в регионе. А больше о выплатах на детей можно прочесть в другом нашем материале.

В 2026 году прожиточный минимум в Московской области составляет:

на душу населения, усредненное значение на одного абстрактного жителя Подмосковья — 20 286 рублей;

для трудоспособных взрослых граждан от 16 лет до пенсионного возраста — 22 112 рубля;

для детей с учетом базовых нужд — 19 677 рублей;

для пенсионеров — 17 446 рублей.

Как менялся МРОТ в Московской области по годам

Рост МРОТ в Подмосковье за последние годы:

Год Размер МРОТ, руб. 2015 12 000–12 500 2016 12 500 2017 13 750 2018 14 200 2019 14 200–15 000 2020 15 000 2021 15 500 2022 17 930 2023 19 000 2024 21 000 2025 24 500 2026 27 800

Как мы можем наблюдать, за последние пять лет минимальная зарплата в Московской области выросла почти вдвое. Это связано с инфляцией, ростом цен и изменением федерального законодательства. Региональные власти также ориентируются на уровень доходов населения и экономическую ситуацию в области.