Какой размер МРОТ в Свердловской области в 2026 году

Федеральный МРОТ в текущем году установлен на уровне 27 093 рублей. Однако помимо общероссийского базового показателя отдельные субъекты устанавливают собственные минимумы. Разберем, закреплен ли отдельный региональный МРОТ в области в 2026 году, на какие начисления он влияет и чем МРОТ отличается от прожиточного минимума.

Размер МРОТ в Свердловской области с 1 января 2026 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) по России устанавливается Федеральным законом № 82-ФЗ. Подробнее о том, что такое МРОТ и чем отличается федеральный от регионального мы разбирали в предыдущем материале. Но регионы в свою очередь вправе устанавливать собственный минимальный размер. Главное, чтобы он не был ниже установленного общероссийского уровня — 27 093 рублей.

В Свердловской области действует федеральный МРОТ увеличенный на районный коэффициент.

Размер регионального минимума зависит от территории Свердловской области:

Территория Районный коэффициент МРОТ в рублях Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и большая часть области 1,15 31 156,95 Североуральск, Ивдель, Краснотурьинск, Карпинск, Гаринский и Таборинский районы, а также территории, подчиненные указанным городским округам 1,20 32 511,6

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На что влияет в Свердловской области МРОТ

Зарплата

Работодатель не имеет права начислять сотруднику зарплату ниже установленного МРОТ, если человек полностью отработал месячный расчетный период и выполнил свои трудовые обязанности по договору.

Важно понимать: размер заработной платы учитывается до вычета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Например, сотруднику в Нижнем Тагиле начислили 34 000 рублей. После удержания НДФЛ 13% на руки он получит 29 580. Несмотря на то что сумма меньше МРОТ по региону, нарушения нет, поскольку начисление превышает минимальный уровень.

Если человек работает на полставки, минимальная зарплата рассчитывается пропорционально. При коэффициенте 1,15 сотруднику на 0,5 ставки должны начислить не менее 15 578,48 рубля до вычета налога.

При этом в МРОТ не включаются оплата сверхурочных, доплаты за ночные смены, работа в выходные и праздничные дни, районные повышающие коэффициенты и надбавки за вредность рабочих условий.

Больничные, отпускные и командировочные

При расчете отпускных используется такой показатель среднемесячного количества календарных дней — 29,3. Число установлено Трудовым кодексом документом № 197-ФЗ.

Учитывая вышеприведенную информацию, минимальный среднедневной заработок в 2026 году в Свердловской области рассчитывается так:

31 156,95 (коэффициент 1,15) / 29,3 = 1 063,38 рублей;

32 511,6 (коэффициент 1,2) / 29,3 = 1 109,61 рублей.

То есть за каждый день отпуска сотрудник должен получить минимум 1 063,38 или 1 109,61 рублей в зависимости от территориального расположения до удержания налога.

Пособие по временной нетрудоспособности, больничный, зависит от среднего заработка за последние два года и трудового стажа:

от восьми лет и более — 100% от среднего заработка;

от пяти до восьми лет — 80%;

до пяти лет — 60%.

Учитывая это, бухгалтер рассчитывает доходы за последние два года, делит на 730 (количество дней) и умножает на процент за стаж (60%, 80% и 100%). Таким образом, получается индивидуальные дневной заработок, который и умножается на количество дней больничного.

Если стаж меньше шести месяцев, выплаты по временной нетрудоспособности всегда считаются исходя из федерального минимума, а не регионального.

Минимальный же размер больничного за день в 2026 году в Свердловской области можно посчитать так: МРОТ с повышающим коэффициентом / количество дней в месяце.

Минимальный размер больничного за день в местностях с коэффициентом 1,15 и 1,2:

1 005,06 / 1 048,76 рублей в день — в месяцах с 31 днем;

1 038,57 / 1 083,72 рублей в день — в месяцах с 30 днями;

1 112,75 / 1 146,99 рублей в день — в феврале в невисокосный год.

Пример расчета: 1 038,57 в день при пересчете с МРОТ в июне умножить на шесть дней больничного. Получается сумма в 6 231,42 рубль, которая начисляется сотруднику за временную нетрудоспособность и пропуск работы по состоянию здоровья.

Но за полный месяц больничного выплата не может быть ниже государственного МРОТ.

Средний дневной заработок для выплаты в период командировки обычно считается так: весь годовой доход сотрудника делится на отработанные дни за предыдущие 12 месяцев.

Однако командировочные тоже не могут быть ниже суммы, рассчитанной по федеральному минимуму с повышающим районным коэффициентом.

Например, в феврале при 19 рабочих днях минимальная оплата для сотрудника из Свердловской области одного дня командировки:

31 156,95 (коэффициент 1,15) / 19 дней = 1 639,84 рублей;

32 511,6 (коэффициент 1,2) / 19 дней = 1 690,29 рублей.

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Пособия и другие выплаты

Если до декрета у женщины не было заработка или ее стаж менее шести месяцев, Социальный фонд России (СФР) рассчитывает пособие по беременности и родам на основе государственного МРОТ с учетом уральских коэффициентов.

Пошаговый расчет минимального декрета, например, по 1,15 коэффициенту:

27 093 рублей х 24 месяца = 650 232 рублей — считается, что за два предшествующих года женщина условно заработала сумму, равную 24 государственным МРОТ. 650 232 / 730 дней = 890,73 рублей в день без учета надбавок — условный доход делится на количество дней в двух годах. 890,73 х 1,15 = 1 024,34 рублей в день — минимальный дневной заработок увеличивается на местный повышающий коэффициент в Свердловской области. 1 024,34 в день х 140 дней = 143 407,60 рублей — декретное пособие для стандартной одноплодной беременности и родов без осложнений.

В зависимости от конкретного города Свердловской области и сложности родов, минимальные гарантированные выплаты распределяются таким образом с повышающим 1,15 и 1,2 коэффициентами:

стандартные роды с отпуском в 140 дней: 143 407,53 / 149 642,64 рублей;

осложненные роды в 156 дней: 159 796,96 / 166 744,66;

многоплодная беременность в 194 дня: 198 721,86 / 207 359,86.

При расчете минимального размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет учитывается МРОТ по России с уральским повышающий коэффициентом.

Государство устанавливает единую фиксированную нижнюю планку для всей страны. С 1 февраля 2026 года она равна 10 837,2 рублей в месяц. Меньше этой суммы СФР выплачивать за полный месяц декрета не имеет права.

К базовым детским пособиям обязательно добавляются региональные надбавки за климатические условия:

для территорий с повышающим 1,15 коэффициентом: 10 837,2 х 1,15 = 12 462,78 рублей в месяц;

для северных территорий с повышающим 1,2 коэффициентом: 10 837,2 х 1,2 = 13 004,64 рублей в месяц.

Может ли зарплата быть ниже регионального МРОТ

Когда это возможно

Допускается выплата зарплаты в Свердловской области ниже установленного регионального минимума, но только в отдельных случаях:

сотрудник работает неполный день или неделю;

не выполнил норму рабочего времени из-за болезни, прогула или устройстве на работу в середине месяца;

совмещает несколько работ;

был в неоплачиваемом отпуске.

Во всех остальных случаях зарплата ниже МРОТ считается нарушением трудового законодательства.

. Фото: прокуратура Еврейской автономной области / Telegram

Что делать, если платят меньше МРОТ

Если сотрудник отработал полный месяц, а зарплату получил ниже МРОТ, он имеет право на перерасчет, компенсацию и защиту своих прав.

Для начала необходимо собрать доказательства нарушения: расчетные листы, выписки по карте и сведения из трудового договора о количестве ставок.

Далее нужно обратиться к руководству или в бухгалтерию с заявлением на имя директора компании в двух экземплярах, один из которых с отметкой о принятии и датой нужно оставить у себя.

Если руководство отказывается доплачивать разницу до уровня МРОТ или не рассматривает жалобу, следует обращаться в:

Государственную инспекцию труда — можно сделать это онлайн через портал Онлайнинспекция.рф или “Госуслуги”. Прокуратуру — через интернет-приемную региональной прокуратуры или лично. Суд — в течение одного года с момента невыплаты зарплаты.

За выплату зарплаты ниже МРОТ для работодателей предусмотрены штрафы по частям 6 и 7 статьи 5.27 КоАП РФ:

Размер штрафа Первое нарушение для компаний — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;

для руководителей — от 10 тыс. до 20 тыс. или предупреждение;

для ИП — от одной тысячи до пяти тысяч. Повторное нарушение для организаций — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей;

для руководителей — от 10 тыс. до 30 тыс. или запрет занимать руководящие должности на срок от одного до трех лет;

для ИП — от 10 тыс. до 30 тыс.

Кроме того, работодатель будет обязан доплатить сотруднику недостающую сумму, а также проценты за каждый день просрочки по формуле, установленной статьей 236 ТК РФ.

Если работодатель умышленно платит меньше МРОТ свыше двух месяцев, для него наступает уже уголовное наказание по статье 145.1 УК РФ: штраф — до 120 тыс. рублей, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы до года.

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Чем МРОТ отличается от прожиточного минимума в Свердловской области

Как мы уже упоминали в начале, МРОТ регулирует сумму минимальной зарплаты по региону для трудящихся на полной ставке. Прожиточный минимум же используется для оценки нуждаемости и уровня жизни, учитывается при принятии решения о назначении пособий.

В 2026 году прожиточный минимум в Свердловской области составляет:

на одного абстрактного жителя — 18 750 рублей;

для трудоспособного населения граждан от 16 лет до пенсионного возраста — 20 438;

для пенсионеров — 16 125;

для детей с учетом базовых нужд — 18 188.

Как менялся областной МРОТ по годам

Рост минимальной оплаты труда оказался весьма заметным: