Новогодний стол в 2027 году: что приготовить в год Огненной Козы — меню, блюда и сервировка

По восточному календарю год Огненной Козы начнется 6 февраля 2027 года, но в России символ принято встречать уже в новогоднюю ночь. Рассказали, что подать на стол, сколько всего продуктов покупать на компанию из восьми человек, как распределить готовку по дням и чего лучше не делать в праздничную ночь.

Символ 2027 года и главные правила для праздничного стола

Коза в китайской традиции считается мягким, миролюбивым знаком, а стихия огня ассоциируется с красным, бордовым и фиолетовым цветами. Если хочется устроить тематический вечер, стоит учесть, что коза — травоядное животное, а значит в меню уместны зелень, овощи и сыр. Из китайских новогодних обычаев можно взять длинную лапшу или фунчозу, рыбу, орехи и сухофрукты.

Вот пять правил, которые помогут в ночь с 31 декабря по 1 января.

Считать количество блюд по числу приглашенных. Большую часть меню приготовить за день или днем 31 декабря. Заранее можно приготовить закуски и салаты. Приготовить одно горячее блюдо. Желательно, чтобы оно было достаточно простым, чтобы сделать его в духовке с минимальным личным участием в процессе. Если запланировано новое блюдо, лучше попробовать сделать его заранее и узнать, насколько оно вкусное и несложное, а уже потом повторить его перед новогодней ночью. Заранее выяснить у гостей, кто что не ест: вегетарианцы, аллергики.

Новогодний стол Фото: Unsplash

Что должно быть на новогоднем столе

На восьмерых хватит такого набора.

Группа Сколько позиций Что подходит Холодные закуски 3–4 Сырная тарелка, бутерброды с красной икрой, рыба, креветки Салаты 2–3 Оливье, селедка под шубой, один легкий овощной салат Горячее 1–2 Птица или мясо, запеченная рыба Десерты и фрукты 2–3 Торт или чизкейк, мандарины, виноград, орехи Напитки 3–4 вида Игристое, вино, соки или лимонады, вода

Что приготовить на новогодний стол 2027 года

Холодные и горячие закуски

Это то, что едят первым, пока ждут основное блюдо. Вот что можно подать.

Сырная тарелка. Три-четыре сорта на восемь человек: твердый сыр, с белой плесенью, голубой. Тарелку можно подавать с виноградом, орехами, медом и грушей. Сыр нужно достать из холодильника за 40–60 минут до подачи, чтобы он не был слишком холодным.

Бутерброды и тарталетки с икрой. Собираются прямо перед подачей, иначе хлеб размокнет. Банки в 200–250 граммов хватит на восемь приглашенных по два-три бутерброда на каждого.

Морепродукты. Тигровые креветки, отваренные с лимоном и лавровым листом, и соус из йогурта, чеснока и укропа. Можно подать креветки на шпажках с огурцом.

Канапе. Багет, сливочный сыр с зеленью, слабосоленая форель, огурец. Можно сделать 24 штуки, по три на гостя.

Горячие закуски тоже подойдут, если человек больше восьми или между салатами и основным блюдом длинная пауза. Можно приготовить жюльен в порционных формочках, фаршированные шампиньоны, пирожки с картошкой или с капустой.

Салаты: классика и новинки

Оливье с вареным языком

Оливье. Овощи отварить в мундире и остудить в холодильнике. теплые картофель и морковь отдают влагу, салат получится водянистым. резать все кубиком одного размера, около 7–8 мм. Майонез добавить перед подачей. Вместо вареной колбасы можно использовать отварную индейку или язык.

Селедка под шубой собирается за сутки, чтобы слои пропитались. Лучше использовать филе слабосоленой сельди без костей. Натереть свеклу нужно на мелкой терке, тогда слой получится плотным.

Из новинок можно поэкспериментировать со следующими салатами:

свекла, козий сыр и грецкий орех с лимонной заправкой.

груша, горгонзола, салатные листья, грецкие орехи, заправка из оливкового масла, лимона и меда.

креветки, авокадо, огурец и грейпфрут.

теплый салат из запеченной тыквы с рукколой и сыром фета.

Блюда с листьями заправляют в последний момент, иначе через 15 минут они осядут.

Горячие блюда из мяса, птицы или рыбы

Основное блюдо едят не сразу, а ближе к полуночи или после нее. Поэтому оно должно оставаться вкусным, даже немного остыв.

Блюдо Как готовить Что можно сделать заранее Утка с яблоками и апельсином (2–2,5 кг) 180 °C, около 2–2,5 часов, кожу проколоть, периодически поливать жиром Замариновать накануне Рулет из филе индейки с клюквой и розмарином 180 °C, 60 минут Скрутить и перевязать за сутки Цельная форель или семга (1,5 кг) 200 °C, 25–30 минут с лимоном и укропом Подготовить рыбу и травы Свиная шейка, запеченная кусочками 180 °C, около 1,5–2 часов Замариновать за 12 часов

Рулет

Гарнир лучше сделать один и универсальный: например запеченный картофель или рис с зеленью.

Что подать вегетарианцам и гостям с аллергиями

Одного салата для вегетарианцев мало: если остальные едят горячее, у них тоже должно быть основное блюдо. Простой вариант — тыква с нутом. Нарезать 800 г тыквы крупными кусками, смешать с банкой консервированного нута (400 г), тремя столовыми ложками оливкового масла, чайной ложкой копченой паприки и двумя зубчиками чеснока. Запекать при 200 °C 30–35 минут, посыпать зеленью. Блюдо хорошо держит температуру и подходит как гарнир для всех.

Самый частый аллерген в праздничном меню — орехи, а они есть и в салатах, и в десертах. Лучше предупредить гостей о том, что присутствуют блюда с орехами, а аллергикам предложить альтернативу. Другой аллерген — глютен. Основу для чизкейка можно приготовить на безглютеновом печенье.

Если есть те, кто не пьет алкоголь, стоит купить безалкогольное игристое.

Десерты и фрукты

Чизкейк

Чизкейк без выпечки или классический, готовится за один день.

Имбирный парфе: пряники, маскарпоне, сливки, шоколад.

Груши, запеченные с медом и грецким орехом.

Фруктовая тарелка: мандарины, виноград, хурма, гранат, финики.

Для мандаринов лучше отвести отдельную вазу.

Напитки на Новый год

Безалкогольные напитки покупают исходя из расчета один литр на человека. На восьмерых получатся восемь литров, причем выбор необходимо сделать разнообразным как для тех, кто пьет алкоголь, так и для непьющих.

Что из напитков можно поставить на стол:

морсы: клюквенный, брусничный, облепиховый;

домашние лимонады;

безалкогольный глинтвейн на основе вишневого сока;

газировки, соки и вода.

Безалкогольный глинтвейн

В некоторых магазинах также можно найти безалкогольные вина и шампанское.

Если на столе будет алкоголь, для бокала в полночь достаточно двух-трех бутылок шампанского по 0,75 л. Для точного составления списка напитков, можно заранее уточнить у приглашенных, что бы они хотели выпить.

Новогоднее меню с рецептами

Примерное меню на восемь гостей

Блюдо Порция / вес Когда готовить Сырная тарелка с виноградом и орехами 700–800 г сыра Собрать за час до начала празднования Бутерброды с красной икрой 16–24 шт., 200–250 г икры Перед подачей к столу Креветки с соусом 1 кг Варить утром 31 декабря Оливье Около 1,2 кг Овощи 30 декабря, сборка днем 31-го. Заправить перед подачей Свекла с козьим сыром и орехами 8 порций Заправить перед подачей Рулет из индейки с клюквой 1,6–1,8 кг филе Скрутить 30-го, запечь 31-го Запеченный картофель с розмарином 1,5 кг В духовку за 50 минут до подачи Чизкейк 1 торт, 8–10 кусков 30 декабря Мандарины, виноград, финики 2 кг фруктов Выложить за час до празднования

Несколько рецептов из этого меню.

Рулет из индейки с клюквой. Филе индейки (1,6–1,8 кг) разрезать вдоль пласта и отбить. Посолить, посыпать перцем и розмарином, выложить сухую или замороженную клюкву и немного сливочного сыра. Скрутить и перевязать кулинарной нитью. Запекать при 180 °C 60 минут. Затем дать полежать 10 минут под фольгой. Нарезать на кусочки около 1,5 см.

Свекла с козьим сыром. Запечь четыре средние свеклы в фольге при 200 °C около часа, остудить и нарезать ломтиками. Выложить блюдо вперемешку с кусочками козьего сыра (200 г) и горстью обжаренных грецких орехов. Заправить смесью из оливкового масла, лимонного сока и чайной ложки меда.

Салат со свеклой и козьим сыром

Чизкейк без выпечки. Измельчить 250 г печенья и смешать с 100 г растопленного масла, утрамбовать на дне формы. Взбить 500 г сливочного сыра с 200 мл сливок 33% и 100 г сахарной пудры. Добавить в массу 10 г растворенного в воде желатина. Выложить на основу из печенья и убрать в холодильник минимум на шесть часов.

Сколько еды и напитков нужно на одного

Холодные закуски: 100–150 г.

Салаты: 150–200 г, всего на два-три вида.

Горячее 200–250 г мяса или птицы, 150 г гарнира.

Десерт: 100–150 г.

Хлеб: 50–80 г.

Фрукты: около 250 г.

Игристое и вино: в зависимости от предпочтений гостей.

Безалкогольные напитки: 0,5–1 л.

Всего выходит примерно 1,2–1,5 кг еды на человека. Закупать по верхней границе стоит только горячее и напитки, а закусок и салатов лучше сделать чуть меньше: обычно они остаются после праздника.

Как хранить заготовки и что делать с остатками

Заранее стоит освободить место в холодильнике: салаты, чизкейк и рыба займут целые полки.

Салаты с майонезом и закуски с рыбой нельзя держать в тепле дольше двух часов. Пустеющие тарелки лучше не пополнять поверх остатков, а заменять свежей порцией из холодильника. Салаты с майонезом можно хранить около шести часов, запеченное мясо — до трех суток.

Сервировка и украшение новогоднего стола

Хорошая сервировка должна быть в первую очередь удобной для гостей. Посуда и приборы стоит подобрать в одном стиле, постелить скатерть, а бумажные салфетки заменить тканевыми.

Сервировка стола

Размер стола и рассадка

На одного нужно 60–70 см длины стола, иначе соседи будут задевать друг друга. Восемь человек свободно разместятся за столом длиной около двух метров. Если столешница короче, стоит поставить отдельный столик для напитков и горячего. Бутылки и запасные тарелки удобнее держать там: центр основного стола останется свободным.

Цвета и скатерти

Для года Огненной Козы подойдут бордовый, винный, гранатовый, темно-красный. К ним добавляют белый или золотой. Скатерти и салфетки лучше выбирать из натуральных материалов: лен, хлопок, мешковина. Скатерть должна свисать на 25–30 см, чтобы можно было сидеть за столом, не цепляясь за ткань коленями. Под горячее обычно кладутся деревянные доски.

Посуда и приборы

Можно поставить белые тарелки и золотистые или серебристые приборы. Они сочетаются с любой скатертью.

Для каждого приглашенного нужны:

закусочна или столовая тарелка;

вилка и нож;

бокал для шампанского;



бокал для безалкогольного напитка.

Свечи, гирлянды и композиции на стол

Огонь — стихия символа года. Свечи создают праздничную камерную атмосферу, но нужно соблюсти несколько правил:

пламя не должно оказаться на уровне глаз, лучше выбрать низкие свечи;

ароматические свечи ставить на стол не принято, так как их запах перебивает запахи еды;

не ставить свечи рядом с бумажным декором, сухими ветками, гирляндой.

Свечи и гирлянды на праздничном столе

Огоньки с батарейками можно уложить прямо на стол, а те, что включаются в розетку, лучше повесить над ним. Подойдет теплый, белый свет.

Композицию по центру можно собрать из еловых веток, шишек и мандаринов. Ее высота должна быть не больше 20 см, чтобы гости видели друг друга. Если места на столе мало, можно ограничиться одной свечой и вазой с мандаринами.

Что нельзя готовить на новогодний стол в 2027 году