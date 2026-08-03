Если бы у календаря были вкус и аромат, то конец августа определенно бы пах орехами, медом и свежим хлебом. Мы намекаем, разумеется, на Третий Спас, который в культуре нередко — и весьма несправедливо — обделен вниманием. Исправим это — расскажем, что принято делать в этот день и его символом стал именно орех.
Ореховый Спас в 2026 году: какого числа празднуется
В православной традиции Ореховый Спас не считается отдельным церковным праздником, а совпадает с днем Перенесения Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа — древним церковным воспоминанием, связанным с почитанием Спаса Нерукотворного.
Праздник ежегодно отмечается 29 августа. В 2026 году этот день приходится на субботу.
Связь с Успением Богородицы и окончанием жатвы
Спас Нерукотворный отмечается вскоре после Успения Пресвятой Богородицы — одного из двенадцати главных христианских праздников. В 2026 году Успение приходится на 28 августа, а Ореховый Спас следует сразу за ним — 29 августа.
Успение Пресвятой Богородицы символически завершает земную жизнь Богородицы, а Ореховый Спас символизирует окончание земледельческого года и жатвы. Связь с природным циклом очевидна: заканчивается лето, подводятся итоги урожая, люди благодарят Бога за плоды земли и просят благословения на осень и зиму.
Что такое Ореховый Спас: история праздника
Как мы упоминали выше, этот день совпадает с Перенесением Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Эдессы (ныне Шанлыурфа, Турция) в Константинополь (ныне Стамбул, Турция).
Согласно преданию, правитель Эдессы, царь Авгарь, был тяжело болен и услышал о чудесах, которые творит Христос. Он послал гонца с просьбой исцелить его. Иисус не смог лично прийти, но, умываясь, Он отер лицо полотенцем, и на ткани чудесным образом отразился Его Лик. Это изображение — Нерукотворный Образ — и стало символом духовной силы и милости. А когда полотно доставили царю Авгарю, он чудесным образом исцелился, уверовал и принял христианство.
Кроме того, Спас связан с завершением полевых работ и сбором урожая лесных орехов и зерновых.
Почему называется Третьим Спасом
В народном календаре существует три Спаса, и Ореховый — третий по счету после:
- Медового, 14 августа — начало Успенского поста, освящение воды и меда.
- Яблочного, 19 августа — Преображение Господне, освящение яблок, символ зрелости и очищения.
Термин "Спас" происходит от слова "Спаситель" и связан с образом Иисуса Христа.
Другие названия Орехового Спаса
- Нерукотворный;
- Хлебный;
- Холщовый;
- Третий;
- Спас на холсте, или Спас на полотне;
- Малый — как противопоставление более значимому Яблочному.
Что означает название Хлебный или Холщовый Спас
Хлебный праздник отмечается в деревнях, потому что к этому времени завершали уборку урожая, мололи муку и пекли первый хлеб. Он символизировал сытость, изобилие и благодарность земле.
Холщовый Спас тоже называется так не случайно: в конце августа начинались ярмарки, на которых продавали ткани. А также, предположительно, именно из такого материала было сделано полотно, на котором отразился Лик Христа.
Общая суть праздника при разных названиях
Несмотря на разные названия, суть Спаса Нерукотворного одна и та же. "Ореховый" говорит о дарах леса, "Хлебный" — о земном труде, "Нерукотворный" — о духовной сути дня.
Традиции и обряды Третьего Спаса
Это праздник тихий, благодарственный и в то же время насыщенный событиями. Расскажем подробнее, что на него принято делать.
Что делать на Ореховый Спас
- Идти в церковь. День начинается с молитвы — верующие почитают Нерукотворный Образ Спасителя.
- Приносить в храм орехи, хлеб и зерно для освящения.
- Готовить праздничные блюда. О них мы расскажем далее.
- Делать заготовки: варить варенье, сушить орехи, готовить еду на зиму.
- Ходить в гости и помогать нуждающимся.
Посев озимых и освящение орехов
На Хлебный Спас жители начинали сеять рожь и пшеницу под зиму. Считалось, что если посеешь в этот день, урожай будет богатым.
А еще к концу августа полностью созревают орехи, лещина. Их не только ели, но и сушили и хранили как оберег. Существовало поверье: если в этот день расколоть двойной орех, придет удача и исполнится желание.
Хождение на ярмарки и народные гулянья
Мероприятия сопровождались песнями, хороводами и угощением. Фактически, это было одна из последних больших собраний народа перед началом осенних трудов. Также бытовала традиция отпускать голубей в небо — символ мира.
Приметы и поверья на Ореховый Спас
- Если день теплый и сухой, осень будет ясной и урожайной. Если дождь — осень будет сырой, а зима снежной.
- "Много орехов — много хлеба в будущем".
- "Если орех крепок — и хлеб в амбаре сохранится".
- Сильный ветер в этот день — к долгой зиме.
- Туман утром — к "грибной" осени.
Что предвещают журавли на Третий Спас
Поведение этих птиц на торжество знаменовало погоду в ближайшем будущем и то, как пройдет год:
- Если журавли летят высоко и стаей — зима будет ранняя и холодная.
- Если журавли еще не улетели — теплая осень задержится. В ином случае — зима придет через шесть недель. Так крестьяне часто решали, продолжать ли работы в поле или начинать готовиться к холодам.
Связь примет с циклами природы и сельским бытом
Ореховый Спас — праздник, глубоко вписанный в земледельческий календарь. Его приметы основаны на реальных наблюдениях за природой, выработанных веками:
- состояние погоды → ориентир на будущие посевы;
- поведение птиц → ориентир на приближение зимы;
- сбор урожая орехов и других культур → повод для народных гуляний.
Сельская жизнь была тесно связана с циклами природы, и Третий Спас — один из самых ярких примеров единства народной веры и природной мудрости.
Что можно и нельзя делать на Ореховый Спас 2026
Расскажем о традициях и запретах в этом разделе. Успенский пост к этому дню уже завершен, поэтому специальных постных ограничений 29 августа нет.
Разрешено
- посещать храм и молиться, просить о здоровье и благополучии;
- собирать орехи;
- освящать хлеб, орехи, зерно;
- сеять озимые культуры;
- устраивать застолья и помогать ближним;
- торговать на ярмарках.
Запрещено
- игнорировать молитву;
- ссориться и сквернословить — как и в любой православный праздник, грубость, обиды и брань были под запретом;
- отказывать в помощи;
- трудиться понапрасну;
- праздновать в одиночестве.
Считалось, что проводить этот день без общения — к одиночеству зимой. Люди старались собраться за одним столом, вспомнить предков и поблагодарить за урожай.
Что едят на Ореховый Спас: традиционные блюда
Как подсказывает название, главная еда на этот праздник — орехи. Впрочем, едят на Спас не только их. Расскажем подробнее ниже.
Традиционные блюда на Ореховый Спас
- Хлеб из нового урожая. Обязательно пекли ржаной или пшеничный хлеб, часто с добавлением толченых орехов или меда.
- Кутья из орехов — вареная пшеница или рис с орехами, изюмом, медом и сухофруктами.
- Пироги с орехами и медом: тонкое тесто, сладкая начинка и ароматная корочка.
- Медовуха или сбитень — напитки на основе меда, пряностей и трав, часто с ореховым привкусом.
- Печенье и пряники с орехами.
- Каша с орехами и ягодами.
Простые рецепты с орехами
Предлагаем приготовить ореховую кутью.
Ингредиенты:
- 1 стакан пшеницы или риса;
- 50 г грецких орехов;
- 2 ст. л. меда;
- горсть изюма или кураги;
- щепотка соли.
Приготовление:
- Промыть и отварить крупу.
- Обжарить орехи на сухой сковороде.
- Смешать крупу, орехи, нарезанную курагу, изюм и мед.
- Подавать пищу теплой или охлажденной.
Польза и вред орехов для организма
В орехах содержатся полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3 и омега-6), растительный белок, клетчатка, витамин Е и группы B, а также минералы — магний, калий, фосфор и цинк.
Как показывают исследования, регулярное умеренное потребление орехов связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности [1]. Также доказано, что орехи помогают снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) за счет высокого содержания фитостеролов и антиоксидантов [2].
Правда, при этом орехи очень калорийны: 100 г грецких орехов содержат примерно 650—654 ккал, поэтому даже полезные орехи важно есть умеренно. При переедании повышается риск избыточного веса. Орехи относятся к значимым пищевым аллергенам: реакции могут варьироваться от кожного зуда и отека до тяжелой анафилаксии [3]. Людям с аллергией важно внимательно читать состав продуктов и предупреждения на упаковке.
Подробнее польза и вред орехов описаны в другом нашем тексте.
Как выбрать орехи
При покупке важно обратить внимание на внешний вид, запах и срок хранения. Свежие плоды должны быть сухими, без плесени, пятен и трещин, особенно если они в скорлупе. Ядра — плотные, светлые, без горечи и затхлого запаха. Если же они пахнут сыростью или прогорклым маслом — они уже испорчены.
Лучше всего выбирать неочищенные орехи в скорлупе — так они дольше сохраняют свежесть. Если брать очищенные — лучше те, которые хранились в герметичной упаковке, а не россыпью.
Дома хранить орехи нужно в плотно закрытой банке в темном прохладном месте или в холодильнике.
Что подарить на Ореховый спас в 2026 году
Поскольку в 2026 году праздник выпадает на субботу, особенно уместны подарки для семейного застолья или похода в гости: орехи в меде, домашняя выпечка, льняные салфетки, небольшие наборы с сухофруктами.
- Орехи в любом виде. Горсть фундука в мешочке из ткани — простой и символичный подарок. Также можно сделать ореховую смесь с сухофруктами или преподнести баночку орехов в меде, особенно красиво смотрится в прозрачной банке с лентой.
- Домашняя выпечка: пирог с орехами, булочки с медом, хлеб из нового урожая.
- Медовые сладости: пряники, мед в баночке, пастила, варенье. Можно подарить "тройной" набор на все Спасы: мед, яблочное варенье и орехи.
- Поделки: мешочки с вышивкой, льняные салфетки, орех в обереге, мешочек счастья и так далее.
- Открытки с пословицами, напутствиями или стихами.
Часто задаваемые вопросы
- 01Празднуется ли Ореховый Спас за границей
— Нет, это в первую очередь праздник характерен прежде всего для русской и восточнославянской православной культуры. Спас не входит в общехристианский круг больших праздников и не отмечается официально в католических или протестантских странах. Однако праздник Перенесения Нерукотворного Образа Христа отмечается в некоторых восточно-христианских церквях, включая Грецию, Сербию, Грузию, но без обязательной народной “ореховой” составляющей.
- 02Какой из Спасов самый важный в православии
— С точки зрения церковного значения, — Яблочный Спас, то есть Преображение Господне, 19 августа — входит в число двунадесятых праздников. Медовый и Ореховый Спасы имеют второстепенное, обрядовое значение, и их религиозная часть гораздо менее значима, чем у Яблочного Спаса.
- 03Сколько всего Спасов в августе
— Три:
- Медовый — 14 августа, в 2026 году это пятница.
- Яблочный — 19 августа, в 2026 году это среда.
- Ореховый — 29 августа, в 2026 году это суббота.
Список источников
- Bao, Y., et al. (2013). Association of nut consumption with total and cause-specific mortality. NEJM. Дата обращения: 09.06.2026.
- Sabaté, J., & Ang, Y. (2009). Nuts and health outcomes: new epidemiologic evidence. The American Journal of Clinical Nutrition. Дата обращения: 09.06.2026.
- EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. (2014). Scientific opinion on the evaluation of allergenic foods and food ingredients. Дата обращения: 09.06.2026.