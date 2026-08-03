Что важно знать про Ореховый спас: дата, традиции и блюда

Если бы у календаря были вкус и аромат, то конец августа определенно бы пах орехами, медом и свежим хлебом. Мы намекаем, разумеется, на Третий Спас, который в культуре нередко — и весьма несправедливо — обделен вниманием. Исправим это — расскажем, что принято делать в этот день и его символом стал именно орех.

Ореховый Спас в 2026 году: какого числа празднуется

В православной традиции Ореховый Спас не считается отдельным церковным праздником, а совпадает с днем Перенесения Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа — древним церковным воспоминанием, связанным с почитанием Спаса Нерукотворного.

Праздник ежегодно отмечается 29 августа. В 2026 году этот день приходится на субботу.

Связь с Успением Богородицы и окончанием жатвы

Спас Нерукотворный отмечается вскоре после Успения Пресвятой Богородицы — одного из двенадцати главных христианских праздников. В 2026 году Успение приходится на 28 августа, а Ореховый Спас следует сразу за ним — 29 августа.

Успение Пресвятой Богородицы символически завершает земную жизнь Богородицы, а Ореховый Спас символизирует окончание земледельческого года и жатвы. Связь с природным циклом очевидна: заканчивается лето, подводятся итоги урожая, люди благодарят Бога за плоды земли и просят благословения на осень и зиму.

Что такое Ореховый Спас: история праздника

Как мы упоминали выше, этот день совпадает с Перенесением Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Эдессы (ныне Шанлыурфа, Турция) в Константинополь (ныне Стамбул, Турция).

Согласно преданию, правитель Эдессы, царь Авгарь, был тяжело болен и услышал о чудесах, которые творит Христос. Он послал гонца с просьбой исцелить его. Иисус не смог лично прийти, но, умываясь, Он отер лицо полотенцем, и на ткани чудесным образом отразился Его Лик. Это изображение — Нерукотворный Образ — и стало символом духовной силы и милости. А когда полотно доставили царю Авгарю, он чудесным образом исцелился, уверовал и принял христианство.

Кроме того, Спас связан с завершением полевых работ и сбором урожая лесных орехов и зерновых.

Почему называется Третьим Спасом

В народном календаре существует три Спаса, и Ореховый — третий по счету после:

Медового, 14 августа — начало Успенского поста, освящение воды и меда. Яблочного, 19 августа — Преображение Господне, освящение яблок, символ зрелости и очищения.

Термин "Спас" происходит от слова "Спаситель" и связан с образом Иисуса Христа.

Другие названия Орехового Спаса

Нерукотворный;

Хлебный;

Холщовый;

Третий;

Спас на холсте, или Спас на полотне;

Малый — как противопоставление более значимому Яблочному.

Что означает название Хлебный или Холщовый Спас

Хлебный праздник отмечается в деревнях, потому что к этому времени завершали уборку урожая, мололи муку и пекли первый хлеб. Он символизировал сытость, изобилие и благодарность земле.

Холщовый Спас тоже называется так не случайно: в конце августа начинались ярмарки, на которых продавали ткани. А также, предположительно, именно из такого материала было сделано полотно, на котором отразился Лик Христа.

Общая суть праздника при разных названиях

Несмотря на разные названия, суть Спаса Нерукотворного одна и та же. "Ореховый" говорит о дарах леса, "Хлебный" — о земном труде, "Нерукотворный" — о духовной сути дня.

Традиции и обряды Третьего Спаса

Это праздник тихий, благодарственный и в то же время насыщенный событиями. Расскажем подробнее, что на него принято делать.

Что делать на Ореховый Спас

Идти в церковь. День начинается с молитвы — верующие почитают Нерукотворный Образ Спасителя. Приносить в храм орехи, хлеб и зерно для освящения. Готовить праздничные блюда. О них мы расскажем далее. Делать заготовки: варить варенье, сушить орехи, готовить еду на зиму. Ходить в гости и помогать нуждающимся.

Посев озимых и освящение орехов

На Хлебный Спас жители начинали сеять рожь и пшеницу под зиму. Считалось, что если посеешь в этот день, урожай будет богатым.

А еще к концу августа полностью созревают орехи, лещина. Их не только ели, но и сушили и хранили как оберег. Существовало поверье: если в этот день расколоть двойной орех, придет удача и исполнится желание.

Хождение на ярмарки и народные гулянья

Мероприятия сопровождались песнями, хороводами и угощением. Фактически, это было одна из последних больших собраний народа перед началом осенних трудов. Также бытовала традиция отпускать голубей в небо — символ мира.

Приметы и поверья на Ореховый Спас

Если день теплый и сухой, осень будет ясной и урожайной. Если дождь — осень будет сырой, а зима снежной. "Много орехов — много хлеба в будущем". "Если орех крепок — и хлеб в амбаре сохранится". Сильный ветер в этот день — к долгой зиме. Туман утром — к "грибной" осени.

Что предвещают журавли на Третий Спас

Поведение этих птиц на торжество знаменовало погоду в ближайшем будущем и то, как пройдет год:

Если журавли летят высоко и стаей — зима будет ранняя и холодная. Если журавли еще не улетели — теплая осень задержится. В ином случае — зима придет через шесть недель. Так крестьяне часто решали, продолжать ли работы в поле или начинать готовиться к холодам.

Связь примет с циклами природы и сельским бытом

Ореховый Спас — праздник, глубоко вписанный в земледельческий календарь. Его приметы основаны на реальных наблюдениях за природой, выработанных веками:

состояние погоды → ориентир на будущие посевы;

поведение птиц → ориентир на приближение зимы;

сбор урожая орехов и других культур → повод для народных гуляний.

Сельская жизнь была тесно связана с циклами природы, и Третий Спас — один из самых ярких примеров единства народной веры и природной мудрости.

Что можно и нельзя делать на Ореховый Спас 2026

Расскажем о традициях и запретах в этом разделе. Успенский пост к этому дню уже завершен, поэтому специальных постных ограничений 29 августа нет.

Разрешено

посещать храм и молиться, просить о здоровье и благополучии;

собирать орехи;

освящать хлеб, орехи, зерно;

сеять озимые культуры;

устраивать застолья и помогать ближним;

торговать на ярмарках.

Запрещено

игнорировать молитву;

ссориться и сквернословить — как и в любой православный праздник, грубость, обиды и брань были под запретом;

отказывать в помощи;

трудиться понапрасну;

праздновать в одиночестве.

Считалось, что проводить этот день без общения — к одиночеству зимой. Люди старались собраться за одним столом, вспомнить предков и поблагодарить за урожай.

Что едят на Ореховый Спас: традиционные блюда

Как подсказывает название, главная еда на этот праздник — орехи. Впрочем, едят на Спас не только их. Расскажем подробнее ниже.

Традиционные блюда на Ореховый Спас

Хлеб из нового урожая. Обязательно пекли ржаной или пшеничный хлеб, часто с добавлением толченых орехов или меда. Кутья из орехов — вареная пшеница или рис с орехами, изюмом, медом и сухофруктами. Пироги с орехами и медом: тонкое тесто, сладкая начинка и ароматная корочка. Медовуха или сбитень — напитки на основе меда, пряностей и трав, часто с ореховым привкусом. Печенье и пряники с орехами. Каша с орехами и ягодами.

Простые рецепты с орехами

Предлагаем приготовить ореховую кутью.

Ингредиенты:

1 стакан пшеницы или риса;

50 г грецких орехов;

2 ст. л. меда;

горсть изюма или кураги;

щепотка соли.

Приготовление:

Промыть и отварить крупу. Обжарить орехи на сухой сковороде. Смешать крупу, орехи, нарезанную курагу, изюм и мед. Подавать пищу теплой или охлажденной.

Польза и вред орехов для организма

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В орехах содержатся полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3 и омега-6), растительный белок, клетчатка, витамин Е и группы B, а также минералы — магний, калий, фосфор и цинк.

Как показывают исследования, регулярное умеренное потребление орехов связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности [1]. Также доказано, что орехи помогают снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) за счет высокого содержания фитостеролов и антиоксидантов [2].

Правда, при этом орехи очень калорийны: 100 г грецких орехов содержат примерно 650—654 ккал, поэтому даже полезные орехи важно есть умеренно. При переедании повышается риск избыточного веса. Орехи относятся к значимым пищевым аллергенам: реакции могут варьироваться от кожного зуда и отека до тяжелой анафилаксии [3]. Людям с аллергией важно внимательно читать состав продуктов и предупреждения на упаковке.

Подробнее польза и вред орехов описаны в другом нашем тексте.

Как выбрать орехи

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При покупке важно обратить внимание на внешний вид, запах и срок хранения. Свежие плоды должны быть сухими, без плесени, пятен и трещин, особенно если они в скорлупе. Ядра — плотные, светлые, без горечи и затхлого запаха. Если же они пахнут сыростью или прогорклым маслом — они уже испорчены.

Лучше всего выбирать неочищенные орехи в скорлупе — так они дольше сохраняют свежесть. Если брать очищенные — лучше те, которые хранились в герметичной упаковке, а не россыпью.

Дома хранить орехи нужно в плотно закрытой банке в темном прохладном месте или в холодильнике.

Что подарить на Ореховый спас в 2026 году

Поскольку в 2026 году праздник выпадает на субботу, особенно уместны подарки для семейного застолья или похода в гости: орехи в меде, домашняя выпечка, льняные салфетки, небольшие наборы с сухофруктами.

Орехи в любом виде. Горсть фундука в мешочке из ткани — простой и символичный подарок. Также можно сделать ореховую смесь с сухофруктами или преподнести баночку орехов в меде, особенно красиво смотрится в прозрачной банке с лентой. Домашняя выпечка: пирог с орехами, булочки с медом, хлеб из нового урожая. Медовые сладости: пряники, мед в баночке, пастила, варенье. Можно подарить "тройной" набор на все Спасы: мед, яблочное варенье и орехи. Поделки: мешочки с вышивкой, льняные салфетки, орех в обереге, мешочек счастья и так далее. Открытки с пословицами, напутствиями или стихами.

Часто задаваемые вопросы

01 Празднуется ли Ореховый Спас за границей — Нет, это в первую очередь праздник характерен прежде всего для русской и восточнославянской православной культуры. Спас не входит в общехристианский круг больших праздников и не отмечается официально в католических или протестантских странах. Однако праздник Перенесения Нерукотворного Образа Христа отмечается в некоторых восточно-христианских церквях, включая Грецию, Сербию, Грузию, но без обязательной народной “ореховой” составляющей. 02 Какой из Спасов самый важный в православии — С точки зрения церковного значения, — Яблочный Спас, то есть Преображение Господне, 19 августа — входит в число двунадесятых праздников. Медовый и Ореховый Спасы имеют второстепенное, обрядовое значение, и их религиозная часть гораздо менее значима, чем у Яблочного Спаса. 03 Сколько всего Спасов в августе — Три:

Медовый — 14 августа, в 2026 году это пятница. Яблочный — 19 августа, в 2026 году это среда. Ореховый — 29 августа, в 2026 году это суббота.

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