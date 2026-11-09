Открытка на День полиции в 2026 году: 43 картинки со стихами и пожеланиями

Коллегу, начальника или близкого человека можно поздравить с Днем полиции открыткой. Ее удобно отправить в мессенджере, опубликовать в соцсетях или распечатать и вручить лично. Профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел выпадает на 10 ноября, и мы расскажем, как выбрать подходящий макет, что на нем написать и как сохранить изображение без потери качества.

Красивые картинки ко Дню полиции

Универсальные изображения подходят любому адресату: на них нет привязки к должности или полу. Такие рисунки уместно отправлять в рабочий чат и публиковать в соцсетях.





















Открытки с Днем полиции мужчинам-полицейским

Для мужчин, служащих в органах внутренних дел, чаще выбирают строгие сюжеты: форма, фуражка, служебный автомобиль, эмблема, награды. Руководителю или наставнику лучше отправить нейтральный макет с короткой подписью.

















Картинки с Днем полиции женщинам-полицейским

Сотрудниц ведомства, среди которых следователи, инспекторы, дознаватели и эксперты, можно поздравить изображениями нежных оттенков. Форма на рисунке уместна, но цветы и теплые надписи показывают внимание к человеку, а не только к званию.

















Открытки со стихами ко Дню полиции

Стихи на изображении читаются лучше, если в них не больше четырех строк. Ниже три готовых текста, их можно разместить на любом подходящем макете.

















Картинки с поздравлениями с Днем полиции

Короткие поздравления читаются лучше, если на изображении не больше двух-трех строк. Крупный шрифт и контрастный фон помогают прочитать текст на экране телефона.



















Как выбрать открытку или картинку

Адресат. Руководителю подойдет сдержанный макет, коллеге — теплый или шуточный, ветерану — спокойный, без ярких эффектов. Профессиональный праздник объединяет всех, но тон сообщения у каждого свой.

Текст. Нужно убедиться, что на изображении нет ошибок. Особенно внимательно следует проверять надписи на макетах, созданных нейросетями: там встречаются искаженные буквы и лишние детали.

Символика. Форма, эмблема и знаки различия должны соответствовать действительности. Сверить звания можно в материале ИС "Вести" о Форма, эмблема и знаки различия должны соответствовать действительности. Сверить звания можно в материале ИС "Вести" о знаках различия

Размер. Для экрана достаточно 1000 пикселей по длинной стороне. Для печати формата A5 (148 × 210 мм) при разрешении 300 dpi нужен файл примерно 1748 × 2480 пикселей, для формата 10 × 15 см — около 1181 × 1772.

Оформление. Перегруженный макет с десятками элементов теряется на небольшом экране. Лучше выбирать изображение с одним акцентом.

Подсказка: можно отправить в чат стандартный макет с эмблемой и добавить личную строку от себя. Такая подпись может стать заметнее любой надписи на рисунке.

Что нужно знать о профессиональном празднике 10 ноября

Профессиональный праздник сотрудников МВД отмечается 10 ноября. В 2026 году эта дата приходится на вторник. Официальное название — День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, оно закреплено указом президента от 13 октября 2011 года № 1348.

Дата связана с 10 ноября 1917 года, когда НКВД РСФСР принял постановление "О рабочей милиции". Праздником она стала в 1962 году по указу Президиума Верховного Совета СССР, который учредил День советской милиции. В 1980 году праздник получил статус общесоюзного. После вступления в силу Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 1 марта 2011 года милицию переименовали, а название праздника изменили.

В ведомствах проходят торжественные церемонии, сотрудникам вручают государственные и ведомственные награды, а к памятникам погибшим сослуживцам возлагают цветы. Поздравляют не только действующих сотрудников, но и ветеранов органов внутренних дел.

Как скачать открытки