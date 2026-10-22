Почему Черногория вводит визы для россиян и как теперь получить разрешение на въезд

С 1 ноября россияне больше не смогут посещать Черногорию без визы: с указанной даты прекращает действовать соглашение между правительствами двух государств об условиях взаимных визитов граждан. Для кого предусмотрено исключение, какие документы понадобятся для оформления визы и почему власти Черногории приняли такое решение — в материале ИС “Вести”.

Причины введения виз Черногорией для граждан России и Белоруссии

Главной причиной для введения Черногорией виз для россиян и белорусов стала подготовка к вступлению в Евросоюз. ЕС требует от всех стран-кандидатов отменить односторонние безвизовые режимы с государствами, чьи правила въезда отличаются от европейских. Поэтому Черногория отказалась от действовавшего ранее безвизового режима, чтобы привести миграционную политику в соответствие с европейскими нормами.

Черногория имеет статус кандидата в Европейский союз с 2010 года и планирует присоединиться к блоку в 2028 году

Приведение визовой политики в соответствие с европейскими требованиями также создало условия для получения Черногорией финансирования от ЕС. Пакет поддержки интеграции составит около 4 млн евро в рамках плана роста для Западных Балкан.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, такое решение Подгорицы наносит очевидный ущерб черногорским интересам. “В угоду евронадеждам последовательно разрушаются многолетние наработки в рамках российско-черногорских отношений, не уделяется должного внимания экономическим последствиям подобных шагов”, — рассказала дипломат “Известиям”. Захарова добавила, что гражданам Черногории аналогично потребуется получать визы для поездок в Россию.

У решения может прослеживаться и политический контекст. Черногория входит в НАТО с 2017 года, и после начала российско-украинского конфликта в 2022 году присоединилась к санкциям Евросоюза против Москвы. Она также неоднократно высылала со своей территории дипломатов из России и объявляла их персонами нон грата. Однако визовый режим не преподносится как часть санкционной политики — это требование ЕС для вступления в союз. Решение коснулось не только россиян и белорусов: страна ввела аналогичные ограничения на въезд с 1 ноября для граждан Китая, Турции и Саудовской Аравии.

. Фото: EPA

Пять лет назад (в 2019 году — прим. ред.) 30% наших доходов от туризма поступали из России. Для меня как министра экономики в то время и члена правительства было тяжелым решением ввести санкции против РФ и следовать решениям Европейского совета. Это была трудная вещь. Но мы сделали это, это был вопрос выбора, согласования нашей внешней политики с ЕС, становления членом клуба рассказывал президент Черногории Яков Милатович на форуме по международной безопасности Globsec в 2024 году

Как россиянам получить визу в Черногорию

С 1 ноября для туристической поездки в Черногорию потребуется краткосрочная виза категории C, которую можно оформить через визовый центр VFS Global или посольство Черногории. Центры работают в восьми городах: в Москве, Архангельске, Петрозаводске, Мурманске, Воронеже, Новороссийске, Пскове и Екатеринбурге.

Пошаговая инструкция оформления визы:

Выбрать центр VFS Global и записаться на прием через официальный сайт. Подготовить документы (список ниже); Посетить визовый центр в назначенный день с документами, подать заявление и оплатить сборы. Дождаться решения и получить визу.

Документы для оформления визы:

заполненная визовая анкета;

загранпаспорт, выданный не более 10 лет назад и действительный минимум три месяца после окончания поездки;

цветная фотография размером 35 × 45 мм;

подтверждение цели поездки: например, туристическая бронь или приглашение;

подтверждение наличия денег — не менее 50 евро на каждый день пребывания;

медицинская страховка;

подтверждение оплаты консульского сбора.

Дополнительно могут потребоваться бронь гостиницы, обратные билеты и другие документы, подтверждающие намерение покинуть Черногорию после поездки.

. Фото: РИА Новости

Черногория выдает не только туристические, но и долгосрочные визы D. Они предназначены для отдельных категорий иностранцев, планирующих находиться в стране от 90 до 180 дней. Получить ее могут, в частности, люди, которые приезжают для работы или предпринимательской деятельности, цифровые кочевники и сотрудники дипломатических представительств. Она оформляется в том же порядке, что и туристическая виза. Помимо основного перечня документов понадобится подтвердить основание для пребывания (например, предоставить трудовой договор).

Консульский сбор 35 евро для взрослых и детей от 14 лет, для детей младше 14 лет — 17,5 евро Сервисный сбор VFS Дополнительно, по тарифу визового центра Срок рассмотрения Обычно в течение 10 дней, в отдельных случаях — от 30 до 60 дней Срок пребывания по визе С До 90 дней в течение 180-дневного периода Срок пребывания по визе D От 90 до 180 дней в течение года Количество въездов От одного до нескольких в зависимости от визы

После 1 ноября безвизовый въезд сохраняется для россиян, у которых есть карта APEC, действующая шенгенская виза или виза США, Великобритании или Ирландии

С какими странами у Черногории безвизовый режим

Страны Евросоюза — все 27 государств, включая Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу, Болгарию, Румынию, Хорватию.

Другие европейские страны: Великобритания, Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн, Андорра, Монако, Сан-Марино, Ватикан.

Балканы: Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Косово.

Постсоветские страны: Украина, Молдавия, Грузия.

Северная и Южная Америка: США, Канада, Мексика, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Уругвай, Парагвай, Коста-Рика, Панама и другие.

Азия и Ближний Восток: Япония, Южная Корея, Израиль, Сингапур, Малайзия, Бруней, ОАЭ.

Австралия, Новая Зеландия и ряд островных государств.

В большинстве случаев иностранцы могут находиться в Черногории без визы до 90 дней в течение 180-дневного периода. Конкретные условия зависят от гражданства и типа документа, по которому осуществляется въезд.