Пособие по безработице в 2026 году: размер выплат безработным и как их получить

Как получить выплату и кому она полагается, каковы минимальный и максимальный размеры, какие меры поддержки предусмотрены и можно ли оформить пособие через "Госуслуги" — разбираем в материале "Вести.ру".

Что такое пособие по безработице и кому оно полагается

Пособием по безработице – это ежемесячные выплаты гражданам России, которые остались без работы либо еще не были трудоустроены. Как правило, они назначаются не более шести месяцев в течение 12 месяцев, а для категорий, получающих минимальное пособие, — не более трех месяцев в течение 12 месяцев. Для предпенсионеров срок может составлять до 12 месяцев в течение 18 месяцев, а при длительном страховом стаже — дольше, до 24 месяцев в течение 36 месяцев.

Решение о признании безработным принимается не позднее 11 дней со дня подачи заявления, а если подходящая работа не найдена в течение 10 дней, гражданин признается безработным с первого дня подачи заявления при соблюдении остальных условий.

Как следует из названия, выплата назначается, если заявитель не трудоустроен. При этом не имеет значения, был ли он уволен по собственному желанию или в связи с сокращением штата. Впрочем, это не единственное условие для претендентов на пособие по безработице: они также должны быть трудоспособными, не иметь работы, не получать дополнительного заработка, а также встать на учет в службе занятости по месту жительства.

Решение назначить перечисление средств Центр занятости населения принимает практически сразу, когда гражданина признали безработным. При этом человек должен искать работу и быть готовым к ней приступить в кратчайшие сроки. Это важно, так как для оказания материальной помощи устанавливаются конкретные сроки, в которые нужно откликаться на предлагаемые вакансии и ходить на собеседования.

Можно ли оформить пособие по безработице самозанятым?

Зарегистрированные самозанятые не признаются безработными. Чтобы претендовать на пособие, нужно прекратить статус плательщика НПД; далее размер пособия будет зависеть от предыдущей занятости и наличия не менее 26 недель трудовых или служебных отношений за последние 12 месяцев. Также рассчитывать на него не смогут:

подростки младше 16 лет;

студенты, обучающиеся на очной форме;

зарегистрированные ИП (даже если не имеются дохода от этой деятельности);

учредители фирм и участники коммерческих организаций;

члены крестьянско-фермерских хозяйств;

пенсионеры по старости либо выслуге лет;

адвокаты и нотариусы частной практики;

заключенные и лица на исправительных работах;

работающие по трудовому договору и по договору ГПХ;

лица, находящиеся на военной и гражданской альтернативной службе, а также на службе в органах внутренних дел;

уже утвержденные на оплачиваемые должности.

Как рассчитывается пособие по безработице в 2026 году

ГТРК "Южный Урал"

Конкретный размер пособия по безработице в РФ — в том числе максимальный и минимальный — не установлены, а начисляемые выплаты зависят от многих факторов. Так, например, учитываются:

Категория безработного. Граждане, впервые ищущие работу, как правило, получают минимальное пособие. Исключение — дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот при первом поиске работы, а также лица предпенсионного возраста с февраля 2026 года могут рассчитывать на пособие по безработице в максимальном размере — 15 886 рубля — ежемесячно на протяжении всего периода выплат. Для остальных — 15 886 рубля в первые три месяца, после чего снижается до 6 209 рублей. Средний доход на последнем месте работы за последние три месяца перед увольнением. Основание увольнения: если человек потерял работу, например, в результате дисциплинарного нарушения, ему будут платить пособие в минимальном размере — 1 863 рублей. Региональные коэффициенты.

Если гражданин за последний год проработал 26 и более недель и был уволен по собственному желанию или по соглашению сторон, ему полагается пособие по безработице в размере:

75% от среднего заработка в первые три месяца, но не более 15 886 рублей;

60% от среднего заработка в следующие три месяца, но не более 6 209 рублей.

Если человек ищет работу впервые, имеет стаж менее 26 недель, был уволен за дисциплинарные нарушения либо прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, ему в течение трех месяцев будут выплачивать пособие по безработице в размере 1 863 рублей.

Размер выплат по безработице для предпенсионеров и доплата безработным родителям

Чтобы получить поддержку от государства, предпенсионер — тот, кто достигнет пенсионного возраста в течение пяти лет — должен отработать 26 и более недель до увольнения за последний год. При этом важно, чтобы оформление на работе было официальным. Тогда в случае потери работы в первые три месяца ему будут платить 75% от среднего заработка, 60% — в следующие четыре, 45% — в оставшийся период (до года). В противном случае он сможет рассчитывать на пособие по безработице в размере 1 863 рублей.

Отдельные меры семейной поддержки от Социального фонда или регионов для временно нетрудоспособных женщин:

ежемесячное: беременной женщине, если она встала на учет по беременности до 12 недель;

единовременное: для беременной жены призывника — срок беременности должен быть от 180 дней, а брак заключен официально;

единовременное: при рождении ребенка, даже если нет официального трудоустройства;

ежемесячное пособие на ребенка призывника — деньги от Социального фонда России на ребенка призывника — деньги от Социального фонда России будет получать ежемесячно мать либо опекун;

материнский капитал — федеральный, доступный всем, и региональный, назначаемый в отдельных субъектах РФ по своим правилам.

Порядок оформления

Для начала нужно обратиться в Центр занятости населения по месту жительства или пребывания.

Для этого достаточно подать заявление через Единый портал государственных услуг. Если человека официально признают безработным — согласно Федеральному закону "О занятости населения в Российской Федерации" от 12.12.2023 N 565-ФЗ — то ему будут перечислять средства. При расчете пособия учитываются сведения о предыдущей занятости, включая прекращенную предпринимательскую, самозанятую или договорную деятельность, но действующая занятость или статус НПД могут препятствовать признанию безработным.

Этот закон пришел на смену утратившему силу Постановлению Правительства РФ от 02.11.2021 N 1909 "О регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан, требованиях к подбору подходящей работы", который не позволял самозанятым претендовать на пособие.

Весомым плюсом в этой ситуации будет не только сама выплата, но и непосредственное содействие в трудоустройстве: заявителю помогут найти вакансию, составить резюме и — при необходимости — даже переучиться на более востребованную специальность.

Какие понадобятся документы

Для оформления заявления необходимо собрать небольшой пакет документов:

паспорт с действующей пропиской;

аттестат или диплом, подтверждающие уровень образования;

трудовую книжку — при наличии опыта работы.

Документы о среднем заработке и сведения об инвалидности не потребуются: эти данные получат автоматически в Социальном фонде (СФР) и в учреждении медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Оформление пособия по безработице через “Госуслуги”

Госуслуги

Предлагаем пошаговый алгоритм:

Подготовить перечисленные выше документы. Подтвердить учетную запись на "Госуслугах". Подать заявление, заполнив требуемые данные: об образовании, детях, последнем месте работы, актуальном месте жительства, а также наличии статуса предпенсионера, инвалида либо ребенка-сироты. Указать способ получения — банковский счет или почтовый перевод. Прикрепить к заявлению свое резюме с портала "Работа России". Если его еще нет, его необходимо создать и прикрепить. Сделать это необходимо в течение трех календарных дней в разделе "Мои заявления". В противном случае уже на четвертый день будет вынесено отрицательное решение по заявлению, — и его придется создавать заново. Посетить Центр занятости — конкретная дата личной явки и список необходимых документов будут высланы на электронную почту. Подождать 11 дней — за этот период сотрудники ЦЗН будут предлагать подходящие вашему профилю вакансии, также может быть назначено собеседование. Получить пособие.

Отказаться можно только от одной неподходящей вакансии. Если же отклонить более двух предложений, то в выплате будет отказано. А для граждан, впервые ищущих работу и не имеющих квалификации, также учитываются отказы от обучения и оплачиваемой работы, включая временные и общественные работы.

Прекращение или сокращение выплат

Источник: unsplash.com

Средства перестанут перечислять в день, когда гражданина снимут с регистрационного учета в качестве безработного. Это происходит в следующих случаях:

трудоустройство;

переезд в другой регион;

длительная неявка для перерегистрации без уважительных причин;

получение пособия обманным путем;

отказ от двух вариантов подходящей работы или от участия в оплачиваемых общественных работах;

отказ от согласования изменений индивидуального плана содействия занятости.

Также пособие могут приостановить, если человек:

явится в орган службы занятости в состоянии опьянения — алкогольного или наркотического;

не будет выполнять индивидуальный план без уважительных причин;

будет пропускать занятия без уважительных причин, самовольно прекращать обучение по направлению службы занятости.

Также есть ряд случаев, в которых пособие не положено:

если заявительница получает выплаты по беременности и родам;

если заявитель выезжает из места жительства для обучения по очно-заочной или заочной форме;

если заявитель призван на военные сборы или участвует в мероприятиях, связанных с подготовкой к военной службе.

Однако такие периоды не входят в общий срок выплаты. Это значит, что, когда гражданин или гражданка перестанет получать другие пособия, вернется в основной регион проживания или закончит военную службу, выплата возобновится.

Обратите внимание, что все решения о прекращении или приостановлении выплат принимаются органами службы занятости и оформляются в письменной форме с обязательным уведомлением безработного.

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