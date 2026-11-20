Санкт-Петербург запретит продажу вейпов на пять лет: что известно о законе и чем опасны электронные сигареты

18 ноября Законодательное собрание Петербурга приняло в третьем, окончательном чтении закон о запрете розничной продажи вейпов и жидкостей для них. Запрет начнет действовать 1 марта 2027 года. Чтобы он вступил в силу в срок, закон должен подписать губернатор до 1 декабря. Рассказываем, что предусматривает закон, как устроен рынок вейпов в России и чем опасно курение электронных устройств.

Что решили в Петербурге

26 июня 2026 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 186-ФЗ, который разрешил регионам вводить запрет на розничную продажу вейпов с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года, в порядке эксперимента. В Петербурге решили установить запрет на весь пятилетний период эксперимента.

Председатель городского парламента Александр Бельский заявил, что во время работы над документом звучало немало тревожных цифр и свидетельств врачей, а когда речь идет о здоровье детей, полумеры исключены. Город также согласовал решение с Ленинградской областью, где аналогичный закон приняли 12 ноября.

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По данным комитета по промышленной политике, в Санкт-Петербурге работают 615 точек, торгующих именно вейпами, и около 2,4 тысяч точек, где продают и табак, и электронные устройства. Депутат Денис Четырбок объяснил, что специализированным магазинам придется закрыться или сменить профиль. Смешанные точки, по расчетам города, сосредоточатся на табаке. Потери бюджета оценили в несколько десятков миллионов рублей, при этом лечение зависимости, по словам депутата, обходится городу дороже.

Петербург стал 24-м регионом, принявшим решение о введении запрета. К 7 ноября такие законы действовали в 17 регионах, затем к ним добавились Марий Эл, Ленинградская область, Карелия, Ростовская область и Красноярский край. Законопроекты рассматривают еще более 30 регионов.

Как вейпы пришли в Россию

Первые вейп-устройства появились в России в 2008 году, но популярность пришла в 2013-м. Рынок освоили сначала Москва и Санкт-Петербург. В том же году вступил в силу антитабачный закон № 15-ФЗ, запретивший курение в общественных местах. На фоне ужесточения антитабачного законодательства рынок электронных систем доставки никотина продолжал расти. Доля взрослых россиян с электронными сигаретами поднялась с 0,6% в 2013 году до 1,4% в 2016-м, а ВОЗ оценивала число пользователей в 2016 году в 4,2 млн человек.

С 2017 года государство начало регулировать рынок с помощью акцизов. Крупный игрок рынка одноразовых электронных сигарет Pons стал распродавать остатки и уходить из страны, сети вейп-магазинов закрывались. Освободившееся место заняли табачные концерны, к 2019 году в стране продавали больше 100 брендов жидкостей и около 50 брендов устройств, а специализировались на них свыше 4 тысяч магазинов.

Вейп/РИА Фото: РИА Новости

В ноябре 2017 года петербургские депутаты в третьем чтении запретили продавать вейпы несовершеннолетним, 46 голосов — за, один — против. В апреле 2023 года президент подписал закон, который запретил продавать вейпы, включая безникотиновые, несовершеннолетним, торговать ими дистанционно и через автоматы.

Несмотря на ограничения, проблема использования вейпов несовершеннолетними сохранилась. Авторы исследования ФОМ и компании “Право на здоровье” отмечают, что после 2023 года популярность вейпов у подростков выросла, а продажи несовершеннолетним продолжились в интернете. Доля курящих сигареты в стране снижалась с 23,2% в 2019 году до 18,6% в 2024-м, но число пользователей вейпов и нагреваемого табака, по подсчетам “Финэкспертизы” на основе данных Росстата, достигло 5,3 млн человек, а доля потребляющих никотин в любом виде выросла с 21,1 до 22,2%.

Федеральный запрет поддерживали Минздрав, Минпромторг и Минфин, но бизнес выступил против, и право ограничивать продажи передали регионам. Эксперты указывают на возможные сложности с контролем межрегиональных поставок и соблюдением ограничений. Кроме того, федеральный закон не касается систем нагревания табака.

Также 12 ноября 2026 года Госдума приняла закон о раскрытии состава вейпов. Производители и продавцы испарительных систем, табачных и других никотиносодержащих изделий теперь обязаны сообщать, из чего сделан товар. Данные о компонентах, которые усиливают никотиновую зависимость, токсичны, канцерогенны и мутагенны (в том числе приобретают эти свойства при нагревании), больше нельзя прятать за коммерческой тайной. Решение приняли единогласно, об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Чем опасны вейпы

В подростковом возрасте никотин вреден областям мозга, отвечающим за внимание, обучение, настроение и контроль импульсов. ВОЗ добавляет, что пользователи вейпов чаще начинают курить обычные сигареты. Помимо никотина в паре находят ультратонкие частицы, летучие органические соединения, канцерогены и тяжелые металлы. При нагреве жидкости образуются формальдегид и акролеин, а спираль может отдавать в аэрозоль никель, кадмий, хром и свинец. Ароматизатор диацетил, как отмечают в здравоохранении штата Техас, связывают с риском серьезных заболеваний легких.