Что должно быть в домашней аптечке: список лекарств и средств первой помощи от врача

Домашний запас лекарств часто формируется случайно. В коробке остаются препараты после прошлых болезней, таблетки без инструкции, открытые флаконы и средства с истекшим сроком годности. Разберемся с экспертом, какой должен быть минимальный состав домашней аптечки, можно ли принимать просроченные лекарства и стоит ли покупать антибиотики без назначения врача.

Список лекарств для домашней аптечки: основные группы

Большинство препаратов домашней помощи нужны только для временного облегчения самочувствия, а средства для лечения хронических заболеваний необходимо подбирать индивидуально.

Кто-то может считать, что домашняя аптечка — это пережиток прошлого, так как сейчас аптеки работают круглосуточно и можно купить практически любое лекарство, когда понадобится. Однако иметь определенный запас медикаментов необходимо по трем причинам. Во-первых, чтобы оказать себе или близкому первую доврачебную помощь. Во-вторых, чтобы оценить состояние перед вызовом скорой или выездом к врачу, например, измерить температуру, давление или насыщение крови кислородом. В-третьих, чтобы пережить ночь или выходной день до того момента, когда будет возможность попасть к доктору. В аптеках часто продаются уже готовые комплекты. Но я бы рекомендовала формировать аптечку под себя и свою семью Елена Шураева Врач-терапевт и нутрициолог

Категория* Примеры Для чего антипиретики, то есть жаропонижающие, и обезболивающие парацетамол, ибупрофен при температуре, а также головной, зубной и мышечной болях средства при аллергических реакциях цетиризин, лоратадин при зуде, крапивнице или аллергическом рините при диарее и рвоте растворы для пероральной регидратации: “Регидрон”, “Адиарин Регидро” для восполнения дефицита электролитов при расстройстве пищеварения спазмолитики, сорбент; при необходимости — симетикон для некоторых случаев диареи и вздутия при заложенности носа солевой раствор, например, “Аква Марис” или “Аквалор”; сосудосуживающий препарат с учетом противопоказаний — “Отривин” или “Риностоп” для промывания носа и временного уменьшения заложенности перевязочные материалы стерильные салфетки, бинты, пластыри, эластичный бинт, кровоостанавливающий жгут для закрытия ран и фиксации повязок, либо временной остановки сильного кровотечения медицинские аппараты градусник, измеритель артериального давления (ИАД), прибор мониторинга уровня сахара в крови для контроля основных показателей жизни индивидуальные лекарства препараты, назначенные конкретному человеку врачом для лечения хронических болезней

Все препараты следует принимать по инструкции и с учетом противопоказаний. Особенно это относится к несовершеннолетним, беременным, пожилым людям и пациентам с хроническими болезнями.

Жаропонижающие и обезболивающие препараты

Жаропонижающие и обезболивающие в домашней аптечке Фото: Unsplash

Чаще всего нужны два действующих вещества — парацетамол и ибупрофен. Они рекомендуются Минздравом России для симптоматического снижения температуры выше 38,5 °C и уменьшения боли [1].

Как рассказала ИС “Вести” Елена Шураева, такие популярные комбинированные средства от простуды, как “ТераФлю”, “Колдрекс”, “Колдакт”, “Фервекс” и их аналоги, только на первый взгляд кажутся разными. Но у них общий состав: парацетамол в качестве антипиретика, фенилэфрин как сосудосуживающий компонент, антигистаминное и витамин C. Но комбинировать их нельзя, иначе есть риск передозировки парацетамолом. Максимальная безопасная суточная доза для взрослого — 4 грамма, или 4000 мг. Один пакетик комбинированного средства обычно содержит 500–650 мг парацетамола.

Рассмотрим схему приема: утром растворить средство в пакетике, днем выпить таблетку от головы, а вечером принять еще пакетик. Таким образом, концентрация парацетамола выходит 1,5–2 грамма в сутки. Но если добавить второй препарат с тем же действующим веществом, то токсическая доза может быть достигнута незаметно.

При превышении дозы парацетамол разрушает печень. В тяжелых случаях развивается печеночная недостаточность — состояние, требующее трансплантации печени. Поэтому важно выбрать только один комбинированный препарат и пить его строго по инструкции с интервалом не менее 4–6 часов. И никогда в течение дня не стоит добавлять ничего, что тоже содержит парацетамол Елена Шураева Врач-терапевт и нутрициолог

Препараты от аллергии

Даже если в семье нет человека с известной аллергией, нужно купить один современный антигистаминный препарат, например с цетиризином или лоратадином. Он может пригодиться при крапивнице, аллергическом насморке, зуде после укуса насекомого.

Если человеку становится трудно дышать, появляется выраженный отек лица или языка, слабость, падение давления или потеря сознания, одной таблетки от аллергии недостаточно — необходимо срочно вызвать скорую помощь

Средства при отравлении и расстройстве пищеварения

Одно из наиболее полезных средств в данной категории — порошок для приготовления раствора для пероральной регидратации [2]. Он восполняет потерю воды и электролитов при рвоте и жидком стуле. Принимать его следует небольшими глотками сразу после появления симптомов.

Дополнительно можно купить сорбенты — препараты, которые выводят из организма токсины, бактерии, вирусы и аллергены, чтобы они не успели всосаться в кровь. Однако они могут мешать усвоению других лекарственных веществ, поэтому между приемами требуется интервал, указанный в инструкции.

Противодиарейные препараты, тормозящие моторику кишечника, например, лоперамид, при классическом пищевом отравлении и инфекциях противопоказаны. Они блокируют вывод токсинов, заставляя организм впитывать их обратно, что утяжеляет интоксикацию.

Противопростудные средства и препараты от заложенности носа и боли в горле

Противопростудные средства и препараты от заложенности носа и боли в горле Фото: Unsplash

Причина кашля, боли в горле или температуры может быть разной, поэтому лечение следует подбирать по диагнозу. А для домашней помощи достаточно небольшого симптоматического комплекта:

солевой раствор для носа [1];

антипиретик;

при необходимости — препараты для временного уменьшения заложенности носа;

таблетки, сиропы или спреи для уменьшения боли в гортани.

Сосудосуживающие капли и спреи следует применять только в соответствии с инструкцией и только по рекомендации врача.

Сердечно-сосудистые и успокоительные таблетки

Антиаритмические препараты, а также таблетки для снижения артериального давления или влияющие на свертывание крови, должны находиться в аптечке конкретного пациента, если их рекомендовал врач. К таким относятся нитроглицерин, ацетилсалициловая кислота и каптоприл.

При интенсивной или необычной боли, давлении или жжении за грудиной, особенно вместе с одышкой, холодным потом и выраженной слабости необходимо обращаться за экстренной помощью

Для снятия острого стресса, тревожности или при временных проблемах со сном могут подойти легкие успокоительные и противотревожные средства. Покупать их следует только после предварительной консультации с лечащим врачом. Есть как растительные препараты с мягким накопительным эффектом, например, таблетки валерианы или “Ново-Пассита”, так и противотревожные — “Афобазол” или “Глицин”.

Антисептики и средства при ожогах

В рекомендациях AHA и American Red Cross для поверхностных ран предпочтение отдается промыванию чистой проточной водой или физраствором [3]. Так как перекись водорода, антисептики и йод способны раздражать поврежденные ткани.

По рекомендации МЧС России, при небольшом термическом поражении первое действие — охлаждение пораженного участка прохладной проточной водой не менее 20 минут [4]. После того, как обожженные места были правильно охлаждены водой, можно нанести средства на основе декспантенола.

Перевязочные материалы для аптечки первой помощи

Перевязочные материалы для аптечки первой помощи Фото: Unsplash

Препаратов в хорошей аптечке может быть немного, а вот качественных средств первой доврачебной помощи лучше не жалеть. Пригодятся:

несколько стерильных марлевых салфеток;

стерильные и нестерильные бинты разных размеров;

набор бактерицидных пластырей;

рулонный лейкопластырь;

эластичный бинт;

одноразовые нитриловые или другие медицинские перчатки;

ножницы;

пинцет;

кровоостанавливающий жгут;

при возможности — специальные кровоостанавливающие салфетки или бинт.

Жгут предназначен прежде всего для остановки жизнеугрожающего кровотечения из конечности. Нужно зафиксировать точное время его наложения и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь. Нельзя держать его на конечности более двух часов [5].

Какие медицинские приборы должны быть у каждой семьи

Первое, что обязательно должно быть в аптечке, по заверениям врача-терапевта Елены Шураевой, — это термометр. Без него не получится оценить, насколько серьезна ситуация и нужно ли вызывать врача.

Второе — это автоматический тонометр с манжетой на плечо, даже если никто в семье не жалуется на давление. Потому что гипертония, к сожалению, почти всегда протекает бессимптомно. И распознать ее по ощущениям крайне трудно, пока не случится инфаркт.

Измерение давления раз в неделю — это самая простая профилактика сосудистых катастроф Елена Шураева Врач-терапевт и нутрициолог

И третье — это пульсоксиметр — маленькая прищепка на палец, которая показывает, насколько кровь насыщена кислородом. Нормой считается сатурация от 95%. При любом заболевании с температурой, кашлем и одышкой, например при гриппе или пневмонии, самое опасное, когда легкие перестают нормально работать. Человек не чувствует этого сразу. А пульсоксиметр может это зафиксировать.

Если сатурация опустилась ниже 95%, это повод срочно обратиться к врачу. Ниже 90% с одышкой надо вызывать скорую Елена Шураева Врач-терапевт и нутрициолог

А есть гаджеты, которые нужно покупать только при необходимости и при наличии хронических заболеваний.

Глюкометр — устройство для измерения сахара в крови — нужен людям с диабетом или с подозрением на развитие данного заболевания. Здоровому человеку этот аппарат не нужен. Второй такой аппарат — небулайзер — ингалятор для доставки лекарственных веществ в легкие. Понадобится людям, страдающим астмой или хронической обструктивной болезнью, или малышам, у которых часто бывает бронхит. Назначает его врач и объясняет, чем заправлять Елена Шураева Врач-терапевт и нутрициолог

Виды домашних аптечек: для взрослых, детей и в поездку

Состав домашней помощи для детей Фото: Unsplash

Состав домашней помощи для детей

Отдельная детская аптечка удобна прежде всего потому, что снижает риск ошибки с дозировкой. В нее можно положить:

подходящие возрасту формы парацетамола или ибупрофена;

препарат для пероральной регидратации;

солевой раствор для носа;

препараты от аллергии, разрешенные ребенку;

пластыри, салфетки и бинты;

термометр.

Все дозировки необходимо определять по инструкции или рекомендации педиатра

Чем отличается аптечка для взрослых

У взрослого к базовому набору добавляются препараты по индивидуальному назначению. Если человек постоянно принимает таблетки от давления, астмы, диабета, эпилепсии или другого хронического заболевания, желательно иметь разумный запас и контролировать его заранее.

Всем членам семьи стоит знать, где лежат эти препараты и какие из них предназначены только для конкретного человека.

Что добавить в аптечку в поездку

Помимо базовой аптечки могут понадобиться:

достаточный запас постоянно принимаемых препаратов;

рецепты или медицинские документы для рецептурных препаратов;

таблетки от укачивания, если человек знает о такой проблеме;

солнцезащитное средство SPF 30–50;

репеллент — вещество от насекомых и клещей;

препараты для пероральной регидратации;

антисептические салфетки;

запас пластырей и перевязок.

Где и как хранить медицинский бокс

Как хранить лекарства в домашней аптечке Фото: Unsplash

Роспотребнадзор рекомендует хранить препараты в сухом, защищенном от света и недоступном для детей и животных месте, сохранять оригинальные упаковки и инструкции и регулярно контролировать сроки годности [6]. Ванная комната и подоконник для этого плохо подходят из-за влажности, света и перепадов температуры. Хранение свечей, глазных капель, мазей или других препаратов в холодильнике допустимо, когда это напрямую указано производителем в инструкции.

Для быстрого ориентирования в имеющихся препаратах удобно будет разделить аптечку на несколько подписанных секций:

первая доврачебная помощь при травмах и перевязка;

боль и температура;

аллергия;

желудочно-кишечные расстройства;

простуда;

индивидуальные препараты членов семьи.

Хотя бы раз в полгода стоит пересматривать содержимое. Особенно важно контролировать не только дату на коробке, но и срок использования после первого вскрытия флакона или упаковки.

Частые вопросы

01 Можно ли использовать просроченные препараты? — По словам Елены Шураевой, просроченные лекарства нужно сразу выкидывать. Потому что срок годности показывает, до какой даты препарат эффективен и безопасен. После его истечения активные вещества постепенно разрушаются и таблетка может стать пустышкой. Также эксперт отмечает, что есть препараты, где истекший срок хранения может стоить жизни. Например, нитроглицерин — сердечный препарат, который принимается при приступе стенокардии. Если он просрочен, может и не подействовать. А при сердечном приступе каждая минута на счету. 02 Нужны ли антибиотики в медицинском боксе? — Врач-терапевт Елена Шураева констатирует, что хранить антибиотики "на всякий случай" нельзя. Большинство простуд и бронхитов вызывают вирусы, против которых эти лекарства бесполезны, так как действуют только на бактерии. Самолечение может уничтожить микрофлору кишечника, нагрузить печень и сделать вредные микроорганизмы устойчивыми к лекарствам. В следующий раз при реальной опасности привычный препарат просто не сработает, и придется назначать более сильные и токсичные средства. Антибиотик — это строго рецептурный препарат. Выбрать правильное лекарство, рассчитать дозу и длительность курса может только врач. 03 Как часто нужно проверять и обновлять аптечку? — Оптимально проводить небольшую проверку раз в несколько месяцев и полноценную ревизию не реже одного раза в полгода [6].

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