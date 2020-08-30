Трамп предложил Байдену вместе провериться на наркотики

Америка, да и весь мир замерли в предвкушении. Как ни отговаривали Байдена соратники, он согласился на дебаты с Трампом, который для чистоты эксперимента сразу же предложил противнику пройти совместный тест на наркотики, – уж больно нестабилен Байден во время своих публичных появлений. Байден пока не ответил. Но выкупил домен с предвыборным лозунгом Трампа "Сохраним Америку великой!" Теперь при переходе на сайт с аналогичным названием появляется перечень несдержанных обещаний действующего президента США. Для разогрева перед дебатами сделано достаточно.

Оказаться в Белом доме в тот вечер, когда над мемориалом Вашингтона раздаются залпы салюта и звучат крики "Еще четыре года!", адресованные Дональду Трампу, который принимает номинацию, не только почетно для любого республиканка, но и опасно для жизни хоть рядового сторонника Трампа, хоть сенатора.

От Рэнда Пола, который вышел с церемонии, разъяренные сторонники BLM требовали вслух произнести имя Бреоны Тейлор. Застреленную в Луисвилле чернокожую медсестру радикалы поместили в свой пантеон имени Джорджа Флойда. Сенатор смолчал, и его чуть не пришибли велосипедом, что держал прикрывавший их с женой полицейский.

Досталось и еще одному высокопоставленному республиканцу – Крису Эйгеру, который возвращался домой с женой, устроили травлю люди в балаклавах. Гнали, словно жертв, закрикивали, снимали на телефоны.

За углом крушили автобус, на котором в столицу прибыла делегация республиканцев из провинции. Никто не мешал. Полиции хватило только на защиту сенатора Рэнда Пола.

"Они увидели меня, но, к счастью, мы успели дойти до полицейских. Если бы не они, мы не выжили бы. Толпа окружила нас, люди выкрикивали мое имя, толкали полицейских, пытались добраться до меня. Нам пора проснуться, даже на улицах Вашингтона теперь небезопасно", – сказал Пол.

Если проголосуете за Байдена, то так будет не только на улицах Вашингтона или других городов, где мэры – демократы. Вся Америка погрузится в хаос – рисовал мрачное будущее Трамп в своей речи 24-м партийном съезде, которая впервые со времен Рузвельта звучала с Южной лужайки.

Как и Рузвельт, Трамп не прочь задержаться здесь и на третий срок. Как и он, считает себя президентом военного времени. А президенты военного времени – так уж в американской истории повелось, – никогда не проигрывают перевыборы.

"Несмотря на величие нашей страны, все, чего мы достигли, сейчас в опасности. Это самые важные выборы в истории нашей страны. Никогда прежде избиратели не сталкивались с более четким выбором между партиями – два видения, две философии, две повестки. Эти выборы решат, сохраним ли мы американскую мечту или же позволим социалистической повестке дня разрушить нашу заветную судьбу. Эти выборы решат, будем ли мы защищать американский образ жизни или же позволим радикальному движению полностью его уничтожить. Этого не произойдет!" – заявил Трамп.

Демократы в это время задыхались от злобы. У Байдена фоном был похожий на заурядный гипермаркет Chase Center, у Трампа декорациями были самые важные символы Америки. От либеральных телеканалов, где придирчиво взвешивали каждый кадр трансляции, Трампу досталось и за то, что его гости не соблюдали социальную дистанцию, а часть из них была без масок. Причем совсем пожилые люди. В США тем временем уже 180 тысяч погибших от COVID-19.

Распустил, по мнению оппонентов, Трамп и своих женщин, у которых и амбиции через край, да еще и между собой явно не все в порядке. В Сети вторые сутки обсуждают обмен взглядами между первой леди Меланией и дочерью Трампа Иванкой.

Иванка открывала главный вечер конвенции. Мелания выступала во второй день. Апеллировала супруга Трампа к женской аудитории, но не попала в образ. Ей уже досталось и за милитари-платье цвета хаки и за славянский акцент.

Меланию, может быть, и не тронули бы. если бы не реставрация Розового сада, на которую первая леди решилась за пару недель до конвенции. Сама она говорила, что хочет придать этой важной части Белого дома, где организуют пресс-конференции иностранных гостей и даже устраивают церемонию помилования индеек, вид, который был у нее при Джоне Кеннеди. Но некоторым критикам новый облик Розового сада напомнил то ли кладбище, ли на парковку.

Вопросы по гражданству у некоторых республиканцев есть и к Камале Харрис. Именно ее, а не Байдена отправили отвечать на речь Трампа. Байден в это время снова был где-то в своем подвале. Это затянувшееся бездействие явно не помогает кандидату от демократов. Тактика не делать вообще ничего, давая Трампу наломать дров, перестает быть успешной.

Трамп в последнее время стал сокращать отставание от Байдена в национальных опросах. А в некоторых колеблющихся штатах их рейтинги почти сравнялись. Американцы больше доверяют действующему президенту в том, что касается экономики и борьбы с преступностью. Кандидат от демократов – уверены они – лучше справится с пандемией коронавируса и расовыми проблемами.

Оценить аргументы того и другого избирателям проще всего во время дебатов. Первый раунд – уже через месяц – 29 сентября, но влиятельные демократы даже не скрывают, что боятся отпускать Байдена к Трампу.

"Не говорите Джо Байдену, но я думаю, что дебатов вообще не должно быть. Я не думаю, что президент США соответствует тому, что каждый связывает с правдой, доказательствами, информацией и фактами. Я бы не стала легитимизировать любой разговор с ним, тем более предвыборные дебаты", – заявила Нэнси Пелоси, председатель Палаты представителей Конгресса США.

Главное, чтобы не явился на тесты под допингом. Чистоты эксперимента требует уже Дональд Трамп. Президент США предложил, чтобы и он и его конкурент сдали перед разговором с глазу на глаз тест на наркотики.

Трамп припомнил Байдену встречу с Берни Сандерсом 15 марта, которая стала поворотной для всей кампании демократов: "Не то чтобы он был Уинстоном Черчиллем, потому что он им не был, но это были нормальные скучные дебаты. Знаете, ничего поразительного не произошло. И мы собираемся призвать к тесту на наркотики, потому что невозможно, это нельзя сделать. Я не знаю, как он мог быть таким некомпетентным в своих выступлениях на дебатах, а потом вдруг быть нормальным против Берни".

Сандерса, несмотря на его популярность у рядовых избирателей, в партийном отборе потом снова подвинули. Истеблишмент поставил на Байдена. Как подвинули и четыре года назад, чтобы открыть дорогу к номинации для Хиллари Клинтон. На правах бывалого она теперь дает советы, как справиться с Трампом не на избирательных участках, а потом, когда будут считать.

"Джо Байден не должен признавать поражения ни при каких условиях, потому что это все будет долго тянуться, в итоге я верю, что он победит, но только если мы не уступим ни дюйма", – заявила Клинтон.

Большой практик "цветных" революций Клинтон знает, о чем говорит. Ведь не уступить ни дюйма в таких случаях означает сделать так, чтобы яблоку на площади негде было упасть. А вовремя назвать площадь Майданом – это уже вопрос техники.