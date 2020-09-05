В США полицейские расстреляли угонщика-наркомана

В США обнародовали пальбу полицейских по угонщику. 24-летний Эфрен Эскивель покусился ни много ни мало на машину заместителя шерифа города Сан-Хосе. Да еще и попытался задавить полицейских, когда его окружили.

На кадрах видно, как авто таранит патрульный автомобиль, после чего злоумышленник сдает назад и выкрикивает: "Вам придется меня застрелить". Затем давит в пол педаль газа. Один из полицейских чудом не погиб под колесами.

А вот Эсквиль действительно напросился – в него разрядили табельное оружие. Эксперты установили, что угонщик принял запредельную дозу метамфетаминов.

Видео рассекретили после того, как специальная комиссия признала стрельбу полицейских законной.