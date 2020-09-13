Момент внезапного расстрела полицейских в Лос-Анджелесе попал на видео

В Сети появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент внезапного нападения на сотрудников правоохранительных органов, произошедшего вечером в субботу, 12 сентября, в Лос-Анджелесе на западе США.

Неизвестный злоумышленник подошел к патрульному автомобилю, где находились стражи порядка, дежурившие около станции метро.

Преступник открыл огонь из пистолета, оба помощника шерифа, находившихся в авто, получили огнестрельные ранения в голову.

Как сообщают СМИ, пострадавшие были госпитализированы в критическом состоянии, за их жизни борются врачи.

Стрелок скрылся с места преступления, задержать его по горячим следам не удалось.

Мотивы, которыми руководствовался нападавший, пока не установлены.