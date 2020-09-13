Трамп пообещал казнь за нападение на полицейских

Президент США Дональд Трамп пообещал, что, если попавшие под обстрел в штате Калифорния полицейские умрут, стрелка ждут быстрый суд и смертная казнь. "Единственный способ остановить это!", — написал американский лидер в своем Twitter в воскресенье, 13 сентября.

ЧП произошло в городе Комптон (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния). К патрульному автомобилю, в котором находились двое помощников местного шерифа, подошел неизвестный мужчина и без предупреждения открыл огонь. Полицейские получили огнестрельные ранения и были доставлены в местную больницу. Врачи оперируют пострадавших, а полиция начала поиски стрелка.

Сейчас у входа в больницу собралась толпа протестующих. Они блокируют въезд в отделение экстренной помощи и выкрикивают: "Мы надеемся, что они умрут!", имея в виду раненных полицейских.

Правоохранители призывают собравшихся освободить въезд, чтобы машины скорой помощи могли доставить в медучреждение людей, нуждающихся в срочной помощи.

Департамент местного шерифа потребовал, чтобы все участники "незаконного собрания" покинули территорию больницы, поле чего один из протестующих вступил в конфронтацию со стражами правопорядка и был задержан. В это время к полицейским, несмотря на приказ не приближаться, подбежала женщина. Ее также задержали. Позже выяснилось, что она представитель прессы, но у нее не было при себе журналистского удостоверения, пишет РИА Новости.