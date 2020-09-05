Побит 13-летний мировой рекорд в часовом беге

Британский стайер Мо Фара стал обладателем нового мирового рекорда по часовому бегу. Обновление прежнего достижения произошло на этапе Бриллиантовой лиги в бельгийском Брюсселе.

Фара за один час преодолел расстояние в 21 330 метров, благодаря чему превзошел результат двукратного олимпийского чемпиона Хайле Гебреселассие. В июне 2007 года в рамках Гран-при Остравы бегун из Эфиопии за 60 минут бега пробежал 21 285 метров.

После этапа в Брюсселе Гебреселассие не только оставили без обладания рекордом, но и вовсе сместили на третью строчку. Теперь следом за новым рекордсменом Фарой будет располагаться бельгиец Башир Абди, финишировавший на этапе вторым. Его результат – 21 322 метра.

Напомним, что Фара 37 лет и он носит статус четырехкратного чемпиона Олимпийских игр.