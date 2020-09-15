Пенсионер из Дагестана сбросил почти 10 килограммов за 5 часов

Достижение 66-летнего Багамы Айгубова, уроженца дагестанского села Муги, уже попало в Книгу рекордов России и наверняка войдет в Книгу рекордов Гиннесса, ведь до него такого не совершал никто: стоматолог по профессии совершил 5-часовую пробежку, скинув за это время 9,3 килограмма.

Как сообщили в "Инстаграме" республиканского министерства по физической культуре и спорту, Багама Айгубов подошел к предстоящему испытанию своих возможностей со знанием дела, поскольку спортом он занимается всю жизнь и ранее был победителем и призером чемпионатов России, Европы и мира по разным видам единоборств.

Поболеть за него пришли родные и односельчанине, а эксперты фиксировали его достижение на видеокамеру.

Единственная сложность, с которой пришлось столкнуться рекордсмену, – это капризы природы. Забег начинался, когда светило солнце, а финишировать пришлось под проливным дождем, но это Багаму не помешало.

Во время забега за состоянием его здоровья следили врачи. После финиша у пенсионера проверили артериальное давление, и оно оказалось в норме.