Триумф воли: бывший десантник из Уфы покорил Эльбрус без обеих ног

"Основная нагрузка при восхождении пошла на плечи, но у меня не было ни одной мысли развернуться назад". И он дошел. До самой вершины Эльбруса. Десантник из Уфы, который пять лет назад лишился ног. Поразительная сила духа. На очереди – Эверест.

Улыбающийся мужчина на фоне облаков. В руках – маркер высоты. Ровно пять тысяч сорок два метра над уровнем моря. Стандартная памятная фотография на Эльбрусе – такие делают те, кому удалось покорить одну из самых высоких вершин мира. Вот только в данном случае – не сразу можно заметить, что этот альпинист несколько отличается от всех остальных.

И только те, кто внимательно следил за этим восхождением, сразу узнают Рустама Набиева. Десантника уз Уфы, который пять лет назад потерял ноги во время обрушения казармы в воинской части.

Но, как видим, на активную жизнь эта трагедия никак не повлияла. И даже скорее наоборот – стала поводом для новых побед.

Снимок на пике горы – как раз одна из них. Тем более, что Рустам не просто забрался на вершину – что само по себе не легко, а сделал это на руках. В скупых цифрах это "13 километров спусков и подъемов". Или 15 часов тяжелого восхождения. Причем, можно с уверенностью сказать, что россиянин стал первым в истории человеком, который покорил Эльбрус таким образом.

Его взятие Эльбруса пока не внесли в книгу рекордов России. Впрочем, не ради рекордов и просмотров он совершал это восхождение. Это была его заветная мечта. Причем сначала думал, что покорит гору на санях, но на месте оказалось – вверх только самому, без помощи техники.

Позади не месяцы, а годы подготовки. Кроссфит и регулярные занятия в спортзале. Ведет здоровый образ жизни и пропагандирует его среди тех, чьи возможности только кажутся ограниченными.

"Основная нагрузка при восхождении пошла на плечи, но у меня не было ни одной мысли развернуться назад, были моменты, когда я плакал, но не было ни одной мысли повернуть обратно, тем более, что я знал свою четкую цель", – рассказывает Рустам Набиев.

Он доказал, что способен преодолеть километры, причем не только по прямой. Его восхождением на высоту восхищаются подписчики. В том числе – профессиональные альпинисты.

"Каждый третий человек не справляется с этой нагрузкой и поворачивает обратно. Восхождение на Эльбрус – довольно сложное, оно идет по снегу, по льду, в условиях стресса, тяжелого кислородного голодания. Даже крепкому здоровому человеку с этим непросто справиться", – уверяет Алексей Овчинников, директор Высшей горной школы, кандидат медицинских наук, инструктор альпинизма.

Как уверяет сам Рустам, восхождение не состоялось бы без помощи подписчиков. Именно им он сначала рассказал о своей идее, аудитория поддержала.

"Я давно подписана на Рустама, знаю, как ему важно было покорить Эльбрус, на вершину. И хочу поздравить его с этим событием, это большое мужество. Он первый человек с инвалидностью, который добрался на Эльбрус на одних руках. Надеюсь, этот поступок тоже кому-то даст толчок совершить подвиг", – написала Маргарита Грачева.

Сам он не считает это подвигом или большим поступком. Но, как уверяют эксперты, ошибается, ибо многим уже доказал, что "невозможное возможно". И после таких репортажей многие люди с, казалось, ограниченными возможностями найдут в себе новые силы не сидеть на месте.

"Вообще это здорово, когда люди с инвалидностью занимаются спортом, разным спортом: ходят в горы, плавают на яхтах, это всегда только уважение и восторг, и я надеюсь, в некой степени поменяет стереотип, и изменит имидж инвалидности в лучшую сторону", – считает Дмитрий Игнатов, параатлет, автор блога "влог без ног".

Мыслить стереотипно после таких историй точно сложно. Но если вы думаете, что Рустам собрался сидеть дальше на месте – ошибаетесь. Он уже подготовил новую цель.

"Вообще я, в будущем, когда не знаю, хочу покорить Эверест. Кто-то скажет, глупый человек. Я верю в это, я стараюсь добиваться целей, которые ставлю перед собой", – решительно настроен Рустам Набиев.

Остается пожелать только удачи. И сил на физическую подготовку. Уже завтра у покорителя Эльбруса новая тренировка.