Покорить Эльбрус герою с ампутированными ногами помогла звезда

За этим восхождением на Эльбрус в соцсетях следили тысячи пользователей: бывший десантник Рустам Набиев, который после ЧП в омской казарме 5 лет назад лишился ног, на руках покорил Царь-гору.

Изначально планировалось, что Рустам поднимется на Эльбрус на санях, но выяснилось, что это возможно только если кто-то будет толкать их сзади.

Тогда отважный молодой человек решил рассчитывать на собственные силы и совершил восхождение на самый высокий пик Европы на руках, цепляясь ледорубом за снег и лед, сообщает ГТРК "Башкортостан".

В своем "Инстаграме" Рустам рассказал, что были моменты, когда он падал от бессилия, потому что по пути был то снег, то лед.

"А по льду зарубаться ледорубами очень трудно", – пояснил он.

Однажды, вспоминает Рустам, он завалился на спину и стал смотреть в ясное звездное небо в ожидании поддержки.

"От кого? Сам не знаю. Мне было тяжело, но я не думал о том, чтобы сдаться", – признается Рустам.

Вдруг с неба упала очень яркая звезда, и покоритель Эльбруса решил: это для него знак, что нужно идти дальше.

"После этого я со злостью встал и пошел дальше", – написал Рустам.

Сейчас он уже дома, в родной Уфе, рядом с любимой женой и двумя маленькими детьми.

Возможно, они и дают ему силу покорять вершины, ведь сам он в комментарии к одному из фото с детьми признался: "Больше всего на свете я хочу, чтобы вы никогда не стыдились своего отца на коляске".