Колумбиец Лопес стал победителем 17 этапа Тур де Франс

Колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес из команды Astana Team одержал победу на 17 этапе престижной веломногодневки "Тур де Франс". Для спортсмена эта победа на этапе стала первой в карьере.

Лопес преодолел расстояние в 170 километров за 4 часа 49 минут 9 секунд. Следом за ним финишную черту пересек словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma, отставший от победителя на 15 секунд. Третье место занял еще один представитель Словении Тадей Погачар из UAE. Он проиграл Лопесу 30 секунд.

18 этап "Тур де Франс" состоится 17 сентября. Его протяженность составит 175 километров горной местности

Лидером генеральной классификации по-прежнему остался Роглич. Второе место удерживает за собой Погачар, проигрывающий ему 57 секунд. На третье место вышел Лопес. Его отставание от обладателя желтой майки лидера составляет 1 минуту 26 секунд.