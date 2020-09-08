Ирландец Беннетт победил на десятом этапе Тур де Франс

Завершился десятый этап велогонки Тур де Франс. Победу одержал Сэм Беннет из команды Deceuninck-QuickStep. Ирландский велогонщик преодолел дистанцию 168,5 км за 3 часа 35 минут 22 секунды.

Вторым финишную черту пересек Калеб Юэн из команды Mitchelton-Scott. Третьим финишировал словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe. Что касается россиян, то Павел Сиваков из Ineos Grenadiers оказался 98, а Ильнур Закарин (ССС) – 118.

Лидером в общем зачете остается словак Примож Роглич из Jumbo-Visma. Второе место занимает колумбиец Эган Берналь (Ineos Grenadiers). Третьим идёт француз Гийом Мартен из Cofidis. Ильнур Закарин занимает 32 место, Павел Сиваков – 163.