Австралиец Юэн выиграл этап Тур-же-Франс

Продолжается одна из самых престижных велогонок Тур-де-Франс. Завершился одиннадцатый этап гонки, победу на котором одержал австралиец Калеб Юэн из Lotto Soudal.

Этап протяженностью 169 километров завершился спринтом. Для выявления победителей понадобился фотофиниш, который показал, что первым стал Юэн. Вторым финишную черту пересек словак Петер Саган (BORA – hansgrohe), третьим – ирландец Сэм Беннетт (Deceuninck – Quick Step).

Российский гонщик команды ССС Ильнур Закарин упал на этапе, но смог вернуться на этап и завершил гонку. Лидером в общем зачете остается словенец Примож Роглич из Jumbo-Visma.