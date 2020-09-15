Тур де Франс. Павел Сиваков замкнул четверку лучших на 16-м этапе

Российский гонщик команды INEOS Павел Сиваков занял четвертое место на горном этапе традиционной веломногодневки "Тур де Франс". 16-й этап длиной 164 км проходил между городками Ла-Тур-дю-Пен и Виллар-де-Ланс и финишировали участники в подъем третьей категории.

Победу на этапе одержал немецкий гонщик команды BORA-Hansgrohe Леннард Камна, его время 4 часа 12 мин. 52 сек. Сиваков совсем немного не дотянул до "бронзы", отстав от победителя на 2 мин. 54 сек. В общем зачете лидирует словенец Примож Роглич (команда Jumbo-Visma), Сиваков идет на 89-м месте.