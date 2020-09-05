Дубль Радулова и 40 сейвов Худобина вывели "Даллас" в полуфинал Кубка Стэнли

За океаном прошли два матча плей-офф Национальной хоккейной лиги, в которых определились два полуфиналиста Кубка Стэнли. В одном из них "Даллас Старз" обыграл "Колорадо Эвеланш".

В седьмом матче серии хоккеисты "Далласа" взяли верх со счётом 5:4 по итогам овертайма. В составе "Звездных" дублей отметился российский нападающий Александр Радулов, а остальные три шайбы забил Йоэн Кивиранта. Еще один россиянин "Далласа" Денис Гурьянов отличился одним результативным пасом, а российский голкипер Антон Худобин отразил 40 бросков из 44 нанесенных по его воротам.

У проигравшего "Колорадо" также не обошлось без вмешательства в результат российских хоккеистов. На дубль Радулова также двумя шайбами ответил Владислав Наместников, ещё по голу забили Андре Бураковски и Назем Кадри. Ещё два россиянина "Эвс" Валерий Ничушкин и Никита Задоров завершили матч без очков.

"Даллас" благодаря победе в решающем матче вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с "Вегас Голден Найтз". "Рыцари" также в седьмом матче серии обыграли "Ванкувер Кэнакс", но с сухим счётом 3:0.