Шайба Гурьянова вывела "Даллас" в финал Кубка Стэнли

В пятом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" в овертайме обыграл команду "Вегас Голден Найтс" – 3:2. По ходу встречи "звезды" уступали со счетом 0:2.

В основное время в составе "Голден Найтс" шайбы забросили Чандлер Стивенсон (9-я минута) и Райлли Смит (40), а у "Старз" голами отметились Джейми Бенн (50) и Йоэль Кивиранта (57). Победу "Далласу" принес россиянин Денис Гурьянов, забивший на четвертой минуте овертайма.

Гурьянов, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу и был признан третьей звездой встречи. В активе его одноклубника Александра Радулова одна передача, а голкипер Антон Худобин отразил 34 из 36 бросков по своим воротам и стал второй звездой матча.

Первые четыре игры завершились тремя победами "Далласа" (1:0, 3:2, 2:1) и одной викторией "Вегаса" (3:0). Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу "звезд". "Даллас" вышел в финал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем противостояния "Тампа" – "Айлендерс" (3:1 – в серии).