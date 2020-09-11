Шайба Радулова вывела "Даллас" вперед в серии с "Вегасом"

В Эдмонтоне завершилась третья встреча полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли между "Даллас Старз" и "Вегас Голден Найтс". Матч получился крайне упорным. Лишь в овертайме "звезды" добились победы над соперником со счетом 3:2. Решающая шайба оказалась в активе Александра Радулова.

Российский форвард "Далласа" отличились на первой минуте овертайма. В основное время шайбы за "Старз" забросили Джейми Олексяк (40-я минута) и Джейми Бенн (48-я). У "рыцарей" голами отметились Ши Теодор (44-я) и Алекс Так (53-я).

Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил в этой встрече 38 бросков из 40 и был признан первой звездой матча, а Радулов – второй.

Следующая встреча между этими соперниками состоится 12 сентября.