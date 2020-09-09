24 сейва Худобина не спасли "Даллас" от поражения "Вегасу"

За океаном состоялся второй матч финала Западной конференции НХЛ между "Вегас Голден Найтз" и "Даллас Старз". Победу со счетом 3:0 одержали "Золотые рыцари Вегаса". После этого матча счет в финальной серии сравнялся – 1:1.

Победу "Вегасу" принесли точные броски Пола Штястны, Вильяма Карлссона и Томаша Носека. Голкипер "рыцарей" Робин Ленер отразил все 24 броска, нанесенные по его воротам. Аналогичное количество бросков отразил и российский голкипер "Далласа" Антон Худобин, однако по его воротам соперник нанесли 27 бросков – трижды россиянин пропустил. Он отыграл два периода, после чего его заменили на Джейка Эттингера.

В матче приняли участие еще два россиянина "Далласа": Александр Радулов и Денис Гуряьнов. Однако обоим отличиться результативными действиями не удалось. Радулов провел на льду 13 минут 31 секунду, нанеся один бросок, Гурьянов при выделенных ему 15 минутах 12 секундах нанес два брсока.

Третья встреча соперников состоится в ночь на 11 сентября.