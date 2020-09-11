Вратарь "Далласа" Худобин признан первой звездой матча с "Вегасом"

Российский вратарь "Даллас Старз" Антон Худобин стал первой звездой матча финала Западной конференции против "Вегас Голден Найтс". 34-летний россиянин отразил в этой встрече 38 бросков из 40 и помог свое команде добиться победы над соперником.

Второй звездой третьей игры серии был признан еще один россиянин Александр Радулов. Форвард "звезд" забросил шайбу в овертайме, которая позволила "Далласу" выйти вперед в серии с "Вегасом". Защитник "рыцарей" Ши Теодор стал третьей звездой матча.

Напомним, что "Даллас" обыграл "Вегас" в овертайме (3:2) и повел в серии до четырех побед со счетом 2:1.