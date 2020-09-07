"Даллас" обыграл "Вегас" на старте полуфинала Кубка Стэнли, Худобин – первая звезда матча

В первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ "Даллас Старз" на льду "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне обыграл команду "Вегас Голден Найтс" с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встречи единственную шайбу на третьей минуте забросил швед Йон Клингберг, которому ассистировали канадец Джейми Бенн и чех Радек Факса.

Российский голкипер "звезд" Антон Худобин отразил все 25 бросков по свои воротам и был признан первой звездой встречи.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1:0 в пользу "Далласа". Вторая игра серии состоится в среду, 9 сентября.