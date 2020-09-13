Передача Радулова помогла "Даллас" обыграть "Вегас"

В Эдмонтоне состоялся четвертый матч финальной серии финала Западной конференции и полуфинала Кубка Стэнли между "Даллас Старз" и "Веган Голден Найтс". "Звезды" победили 2:1 и увеличили отрыв в серии до 3:1.

Все три шайбы были заброшены во втором периоде. Первыми добились успеха "золотые рыцари" – Алек Мартинес реализовал численное преимущество. Но затем Джо Павелски счет сравнял. На исходе 20-минутки Джейми Бенн после передачи Александра Радулова в большинстве забросил вторую шайбу в ворота "Вегаса". Которая оказалась победной. "Даллас" выиграл 2:1 и теперь ведет в серии 3:1. Пятая встреча пройдет в ночь с понедельника на вторник.

Вратарь "Далласа" Антон Худобин отбил 32 броска из 33. Антон был признан первой звездой матча. На счету Александра Радулова стало 13 очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли (8 голов и 5 передач). Еще один российский легионер "звезд" Денис Гурьянов в этой встрече результативных действий не совершил.