Врачи сборной России сообщили результаты тестирования на COVID перед матчем с Венгрией

Медицинский штаб сборной России по футболу получил результаты тестирования футболистов команды на вирус COVID-19 накануне матча группового этапа Лиги наций против команды Венгрии. Данное тестирование стало третьим для игроков национальной сборной.

Как сообщает официальный Telegram-канал сборной России, у всех представителей команды отрицательные тесты на коронавирус. Тестирование прошло прямо перед вылетом штаба сборной в Будапешт, где и предстоит сыграть матч второго тура Лиги наций. Встреча запланирована на 6 сентября.

Напомним, что российские футболисты накануне стартовали в турнире с победы над соперниками из Сербии. Встреча проходила на столичном стадионе "Динамо" и завершилась победой подопечных Станислава Черчесова со счетом 3:1.