Нарышкин подтвердил, что работал в Брюсселе

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил, что в советские годы работал в столице Бельгии при советском посольстве. В эфире телеканала "Россия 1" он признался: "Да, мне тоже пришлось​​​... Я там работал".

Работу Нарышкина в качестве эксперта Государственного комитета по науке и технике в аппарате экономического советника посольства СССР в Бельгии подтверждают и официальные сведения. Под крышей посольств действуют так называемые легальные резидентуры (разведки), чьи сотрудники, как правило, защищены дипломатическими паспортами, уточняется в сюжете телеканала.

В 2018 году Нарышкин рассказывал, что после окончания Ленинградского механического института в 1978 году он был направлен в Москву для учебы в Высшей школе КГБ СССР (ныне Академия ФСБ). Затем Нарышкин вернулся в Ленинград и работал в КГБ, где познакомился с Владимиром Путиным. С будущим президентом России Нарышкин учился в институте КГБ (в наши дни — Академия внешней разведки).

Ранее Нарышкин оценил количество российской резидентуры за границей.