Подробности истории с Трампом и "чванливым глупцом"

Президент США Дональд Трамп лично добился замены британского посла в Вашингтоне, пишет The Telegraph. Причина недовольства английским посланником — критика руководства США, которыми пестрили его депеши.

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поведал подробности инцидента. По его словам, в июле прошлого года Трамп позвонил Болтону и распорядился "выгнать прочь" посла Соединенного Королевства в США Кима Дэррока. Поводом для такого разговора стала публикация в Daily Mail от 6 июля 2019 года. В ней приводились выдержки из конфиденциальных дипломатических сообщений, которые посол направлял в Лондон. В депешах содержалось много нелестных характеристик как лично президента США, так и его команды. "Некомпетентны и беспомощны", писал о команде Трампа Дэррок. Что касается личности Трампа, ему английской посол предрекал бесславный закат политической карьеры и допускал возможность того, что "российские финансисты" давали деньги в долг самому Трампу или членам его семьи.

Дэррок ушел в отставку, добровольно сложив с себя полномочия. Хотя секретарь британского кабинета министров и советник главы правительства по национальной безопасности Марк Седвилл резко возражал против беспрецедентного нарушения дипломатических норм. Перед этим Трамп назвал Дэррока "чванливым глупцом", добавив, что США больше не будут иметь с ним дела.

Сейчас Дэррок состоит в Палате лордов британского парламента. В недавно опубликованном интервью он рассказал, что отчасти винит в произошедшем премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В момент, когда скандал вокруг дипломата начал разгораться, Джонсон еще не сменил Терезу Мэй на посту главы правительства, однако уже считался безусловным фаворитом на этот пост. Однако во время предвыборных дебатов Джонсон предпочел уйти от прямого ответа на вопрос, позволит ли он Дэрроку сохранить пост, если станет премьером. Даже коллеги Джонсона по партии впоследствии критиковали его за то, что он решил пожертвовать послом "в угоду личным интересам".

Дэррок также добавил, что Трамп считает Джонсона "родственной душой", а британский премьер восхищается "простотой лозунгов, пренебрежением политкорректностью и провокационными фразами" президента США.