Хоккеисты "Спартака" потерпели второе поражение на старте

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между "Автомобилистом" и московским "Спартаком". Хозяева площадки одержали победу с результатом 1:0.

Единственная шайба была заброшена в начале второго периода. Отличился защитник уральцев Михаил Мамкин. Все попытки "Спартака" отыграться были сведены на нет прекрасно игравшим вратарем хозяев Якубом Коваржем.

"Автомобилист" одержал вторую победу и с четырьмя очками возглавил таблицу Восточной конференции. "Спартак", напротив, начал сезон в двух поражений.