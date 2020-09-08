"Автомобилист" разгромил "Куньлунь" в Екатеринбурге

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге начался в Екатеринбурге матчем между "Автомобилистом" и пекинским "Куньлунем". Хозяева одержали крупную победу с результатом 7:0.

Фундамент победы был заложен еще в первом периоде, когда Георгий Белоусов, Чарльз Дженовей и Павел Дацюк забросили по шайбе в ворота Александра Лазушина. Во втором периоде Алексей Макеев и Вячеслав Литовченко развили успех. В третьем периоде счет вырос до 7:0 после голов Дэна Секстона и Алексея Обидина.

В итоге победа "Автомобилиста" с результатом 7:0. Уральцы набрал 6 очков из 6 возможных. "Куньлунь" же проиграл третью встречу на старте.