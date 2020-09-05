Трюк "молчаливого" таможенника

Скандал в Башкирской таможне. Заместителя начальника республиканского ведомства, похоже, испортил квартирный вопрос. Будучи главой комиссии по распределению жилья, полковник, видимо, начал с главного сотрудника и выписал сам себе деньги на покупку квартиры. Он уже собирался праздновать новоселье, как в дверь постучали оперативники ФСБ. Они выяснили, что подобный трюк таможенник уже проделывал на прежней службе – в Самаре. А сейчас он и вовсе живет в элитном доме и ни в чем не нуждается.

К жилому дому в Уфе, из окон которого открывается вид на реку Белую и живописные уральские леса, подъезжает белоснежный внедорожник. Из комфортного "Лексуса" выходит заместитель начальника республиканской таможни Денис Шуляченко. В синей куртке и потертых джинсах, в маске на лице он совсем не похож на "настоящего полковника".

К высокопоставленному таможеннику у нас только один вопрос: "Зачем вам столько квартир?" Полковник бросает на ходу: "Я не буду ничего комментировать", словно намекает – сегодня "таможня не дает добро", потому разговора не будет. При виде телекамеры начал суетиться, вытащил из багажника емкость для воды, зачем-то пошел с ней к подъезду, потом повернул обратно, открыл крышку и попытался опустошить и без того пустую емкость. После чего, видимо, собравшись с мыслями, решил сделать заявление.

"У меня в собственности 1/3 доли в однокомнатной квартире, в которой 37 квадратных метров", – сообщает он.

На подмогу полковнику подоспела супруга и позвала его в машину. Но растерявшийся таможенник никак не мог собраться. Взял на руки маленького сына. Тот, не стесняясь, бил папу по голове.

Волнительно таможеннику было и накануне, в кабинете следователя. Его заподозрили в покушении на мошенничество с жилищными сертификатами. Речь о попытке присвоить больше 4 миллионов рублей. Следователи полагают, что, будучи председателем комиссии по распределению субсидий, он вновь пытался выписать ее сам себе.

"Подозреваемый в январе 2019 года подал начальнику Башкортостанской таможни заявление о его постановке на учет для получения единовременной социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. Он умолчал о том, что в августе 2006 года получил государственный жилищный сертификат о выделении субсидии на приобретение жилья", – поясняет старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

Сам Шуляченко, как писали уфимские СМИ, проблем с деньгами явно не испытывал и давно нашел "свой угол" и живет в служебной квартире. Мы нашли похожее жилье в том самом доме. Площадь больше 70 квадратных метров, удобная планировка, стоимость такой около 6 миллионов рублей – большие деньги для Уфы. При этом, судя по декларации, в распоряжении семьи высокопоставленного таможенника три автомобиля: две иномарки "Лексус" и "Хендэ", а также отечественная "Нива", но главное – 4 квартиры. Общий годовой доход семьи – больше 2,5 миллиона рублей. Судя по документу, в семье Шуляченко каждый приносит прибыль. Зарабатывает даже маленький сын полковника, которому нет еще и 4 лет. В 2018 году малыш пополнил домашний бюджет почти на 170 тысяч рублей. Юристы не исключают, что это полковничья уловка.

Юрист Ильдар Мухаметзянов поясняет, что перекладывание части дохода является примитивной схемой уменьшения дохода госслужащего: "Грубо говоря, часть дохода чиновника перекладывается на детей ради того, чтобы сумма дохода не вызывала сомнений у контролирующих органов".

В Самаре у высокопоставленного таможенника тоже есть "свой угол". Квартиру, по материалам уголовного дела, он как раз и приобрел на свой первый законный сертификат еще в 2012 году. Именно на берегах Волги Шуляченко начинал свою бурную деятельность – был на руководящем посту в самарском таможенном управлении и имел полное право на недвижимость. Соседи полковника уже не помнят. Не исключено, что каждый квадратный метр предприимчивого полковника приносил в семью прибыль, пока он жил в бесплатных служебных квартирах.

Любопытно, что долгое время его работа была связана с тыловым обеспечением таможни. Полковник, похоже, хорошо знал, как обеспечить надежный тыл на службе, не забывал и о своем собственном.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов поясняет:

"Служба тылового обеспечения контролирует огромные материальные средства, в их руках финансовые потоки и возможности. Это распределение не только жилья, но и распределение техники. Это живые деньги и, в конце концов, это возможность закупок. Исторически эти должности находились в состоянии коррупционного риска, то есть, соблазн от управления этими миллиардами настолько велик, что человек не всегда готов сдержаться. Или на самом деле приходит на эти должности, чтобы заработать".

Судя по официальному сайту таможни Башкирии, Денис Шуляченко по-прежнему занимает свою должность. Но на рабочем месте уже не появляется, уйдя на больничный. Непонятно только, почему больной Шуляченко так спокойно разъезжает по улицам города. Очевидно, что вопрос о его увольнении будут решать после приговора суда. Не исключено, что таможеннику придется покинуть и уютную квартиру в живописном районе Уфы.