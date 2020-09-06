Экс-юрист Трампа: президенту США нравится стиль управления Путина

Дональд Трамп восхищается стилем управления российского лидера Владимира Путина. Так во всяком случае в своих мемуарах утверждает бывший юрист президента США Майкл Коэн.

В распоряжении газеты Washington Post оказался фрагмент книги воспоминаний Коэна, выход которой намечен на 8 сентября, сообщает РИА Новости.

По мнению адвоката, хозяину Белого дома нравится то, что президент РФ "взял под свое руководство целую страну и управляет ею как личной компанией – как если бы это была организация Трампа". Другой причиной симпатии к Путину, пишет Коэн, является любовь Трампа к деньгам – он считал Путина "богатейшим человеком мира".

Самого Трампа Коэн называет мошенником, обманщиком, жуликом, задирой, расистом, хищником и аферистом.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений. Виновным его признали в финансовых нарушениях, ложных показаниях Конгрессу по "российскому делу" и выплату отступных двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в интимной связи с нынешним президентом США.

Коэн, начавший работать на Трампа в начале 2000-х годов, тогда заявил, что все это время он находился под гнетом моральной несвободы.