Трамп практиковался в увольнении Обамы на нанятом актере

Дональд Трамп не мог терпеть своего предшественника в Белом доме Барака Обаму задолго до того, как вступить в борьбу за пост президента США. Его антипатия была настолько сильной, что однажды Трамп нанял чернокожего актера на роль Обамы и записал видео того, как он "ритуально унизил первого чернокожего президента и затем уволил его".

Такие откровения содержатся в книге бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна "Предатель: мемуары" (Disloyal: A Memoir), которая должна поступить в продажу во вторник, 8 сентября. Экземпляр книги до ее публикации получил в свое распоряжение телеканал CNN.

В своей книге Коэн не уточняет, кто сыграл роль Обамы для Трампа и когда предположительно имел место этот инцидент. Однако в ней приводится фотография Трампа, сидящего за письменным столом, напротив которого сидит чернокожий мужчина средних лет в костюме со значком в виде флага США на лацкане пиджака.

В декабре 2018 года Майкл Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений. Его признали виновным в финансовых нарушениях, ложных показаниях Конгрессу по "российскому делу" и выплату отступных двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в интимной связи с нынешним президентом США.

На протяжении многих лет Коэн входил в ближний круг Трампа, будучи его адвокатом и, как он сам себя называет, "решалой". Это, по его мнению, делает его уникально осведомленным о методах ведения дел нынешнего президента США. Коэн описывает Трампа как "обманщика, лжеца, мошенника, забияку, расиста, хищника, жулика" и человека, заинтересованного в использовании поста президента исключительно для своей личной финансовой выгоды.

Примечательно, что сам Трамп, если верить тому же Коэну, восхищается стилем управления российского президента Владимира Путина. По мнению адвоката, хозяину Белого дома нравится то, что президент России "взял под свое руководство целую страну и управляет ею как личной компанией – как если бы это была организация Трампа".

Ранее сегодня другая фотография с участием Дональда Трампа и несколько похожей композицией кадра вызвала если не дипломатический скандал, то как минимум резкое неудовольствие президента Сербии Александра Вучича.