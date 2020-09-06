Наделавший шума пост Захаровой о Вучиче прокомментировали оба

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свой пост в "Фейсбуке", возмутивший должностных лиц Сербии. По словам дипломата, ее пост "был неверно истолкован".

Ранее государственная делегация Сербии во главе с президентом Александром Вучичем посетила Вашингтон. В ходе двухдневного визита в США представители Белграда провели переговоры с "премьером" самопровозглашенного Косова Авдулахом Хоти, подписав по итогам соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве американского президента Дональда Трампа.

В сербских соцсетях распространилось фото Александра Вучича в Овальном кабинете Белого дома: президент Сербии сидит на стуле перед столом, за которым сидит Дональд Трамп. К этому фото Мария Захарова приложила один из кадров знаменитой сцены из фильма "Основной инстинкт", в котором на похожем стуле расположилась героиня, сыгранная актрисой Шэрон Стоун.

"Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2", – посоветовала Захарова.

Позже официальный представитель МИД РФ дополнила свой пост, отметив: единственное, что в нем содержалось, – неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных". Протокольные уловки, по ее словам, стали одним из приемов, регулярно применяемых американскими чиновниками, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. Это неприемлемо, считает Захарова.

Несколько ранее Захарова сочла, что вопрос о возмущении сербских чиновников ее постом не требует ответа. "Нет там вопросов", – заявила она изданию "Подъем".

До этого ее пост возмутил министра обороны Сербии Александра Вулина и директора канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурича. Позже сам президент Сербии охарактеризовал его как "примитивизм", выразив сожаление, что люди в России не ценят позиции его страны по отношению к РФ.

"Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал", – заявил Вучич в интервью агентству Tanjug из Брюсселя.

По словам Вучича, он "понимает" Марию Захарову – его переговоры в США были успешными. Однако сербскому президенту жаль, что он и в Вашингтоне защищал отношения его страны с Россией и "отказался подписать соглашение о покупке более дорогого сжиженного газа, что было в первоначальном документе".

Люди не ценят, что Сербия – "единственная страна, которая не ввела санкции против России", что это военно-нейтральная страна и не собирается вступать в НАТО, что эта страна "покупает у них газ и оружие", цитирует Вучича ТАСС.